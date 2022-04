“Mi sono sposato”, Antonino Spinalbese spiazza tutti: è lei la donna della sua vita | FOTO

By

Clamorosa dichiarazione da parte di Antonino Spinalbese. L’ex compagno di Belen Rodriguez spiazza tutti e fa una dichiarazione senza precedenti: “mi sono sposato”. Ecco chi è la fortunata.

Antonino Spinalbese ha perso la testa proprio per lei, la donna della sua vita. Non c’è alcun dubbio, ormai non si nasconde più. Ecco con chi si è ‘sposato’ il chiacchieratissimo hair stylist e fotografo.

Antonino Spinalbese sorprende tutti

Per tanti mesi Antonino Spinalbese è stato sulla bocca di tutti insieme a Belen Rodriguez. I due che si sono conosciuti più di un anno e mezzo fa, sono stati una coppia per 12 mesi o poco più.

Una passione forte, la loro, e inaspettata che ha dato vita ad una gioia meravigliosa, la piccola Luna Marì nata a luglio 2021. Purtroppo, per divergenze caratteriali, la showgirl argentina e l’hair stylist e fotografo italiano, si sono detti addio e ciascuno di loro ha intrapreso strade diverse.

Mentre non ci sono più dubbi che la Rodriguez sia ritornata con l’ex marito Stefano De Martino, solo qualche settimana fa il fotografo è stato beccato invece dal settimanale Chi a pranzo fuori con una donna misteriosa dai rossi capelli.

Di chi si tratta? Ancora non è dato saperlo però arriva una notizia che lascia tutti senza parole: Spinalbese ha compiuto il grande passo e ha deciso di indossare la fede. Ecco con chi si è ‘sposato’, sì proprio con lei.

L’hair stylist si mostra con la fede al dito

Non sono state semplici le ultime settimane per Antonino Spinalbese che in varie trasmissioni televisive ma anche sul suo profilo Instagram, ha voluto condividere con i suoi tantissimi seguitori la scoperta di una malattia autoimmune al pancreas che lo ha colpito e che ha cambiato drasticamente la sua vita.

In un periodo così turbolento, arriva però una notizia che lascia tutti a bocca aperta “si è sposato”. Chi è la fortunata? Non stiamo parlando di Belen Rodriguez che ormai è acqua passata.

Si tratta forse della giovane donna dai capelli rossi con cui è stato paparazzato fuori a pranzo qualche settimana fa? Dalle foto pubblicate dal settimanale Chi, i due apparivano complici e sorridenti, segno che la donna misteriosa non è per nulla indifferente al bel parrucchiere.

Ma, con grande sorpresa di tutti, non è nemmeno lei la donna che ha conquistato il suo cuore. Antonino Spinalbese, intervistato da radio RTL 102.5 ha parlato della sua vita professionale ma anche di quella sentimentale.

Molti hanno notato che l’ex compagno di Belen Rodriguez da qualche tempo indossa una fede al dito. Gli speaker radiofonici hanno chiesto se avesse voglia di raccontare il perché ed ecco che le parole che le sue parole sorprendono tutti.

La fede che porta al dito contiene il nome di sua figlia Luna Marì, l’unica donna della sua vita con la quale ci sarà un legame eterno.

Queste le sue parole:

“Sulla fede che porto al dito c’è inciso il nome di mia figlia. Tutto il resto potrà essere solo come amante, la vera sposa è mia figlia. Io spero che sia serena, la vorrei con il sorriso sempre…Per lei ho fatto rinunce d’amore che non mi pesano…”.

Svelato dunque finalmente l’arcano: nessuna donna è riuscita ancora a portare all’altare Antonino Spinalbese. La persona più importante della sua vita è solo Luna Marì.