Manuel Bortuzzo, finalmente la conferma: è successo davvero | Lulù al settimo cielo

Arriva finalmente una splendida notizia per il famoso Manuel Bortuzzo, la conferma è giunta solo qualche ora fa. Ecco di che cosa si tratta effettivamente.

Nelle ultime ore per il famoso ex gieffino è giunta una notizia a dir poco incredibile. Come ben saprete sono molti i progetti che il famoso nuotatore ha ancora in serbo, pare però che uno dei suoi obbiettivi attualmente sia stato raggiunto. Ebbene si, come ben saprete negli ultimi mesi si è parlato molto del coinvolgimento sentimentale con l’ex gieffina Lulù Selassiè. I due si sono incontrati all’interno del rinomato programma televisivo condotto dal famigerato Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip. I due hanno trascorso dei momenti indimenticabili sotto le telecamere del reality, inoltre dopo il termine di quest’ultimo hanno continuato a coltivare il loro amore anche al di fuori delle mura della casa.

Molti di fatto sono i progetti che tuttora i due continuano ad ambire, si è parlato molto perfino di un matrimonio e del proseguimento della loro vita insieme. Per questo motivo infatti la ragazza è attualmente al settimo cielo, il sogno che si realizzerà però non la vedrà come protagonista delle dinamiche ma bensì come semplice spettatrice.

Ebbene si, questa volta la novità riguarda principalmente il giovane ex gieffino. Per lui questa è grande opportunità, la quale cambierà completamente il suo futuro e determinerà le sue prossime mosse. Vediamo quindi nel dettaglio di cosa effettivamente si tratta e come questo influenzerà la sua vita.

Manuel Bortuzzo, arriva per lui la splendida notizia, Lulù non può che gioire per il suo futuro

Come via abbiamo già anticipato questi sono degli attimi davvero cruciali per il famoso nuotatore. Sono molti i sogni nel cassetto che lui stesso avrebbe voluto realizzare, per via di innumerevoli complicanze però questi suoi desideri hanno dovuto attendere. L’attesa però, almeno per uno di questi, è terminata. A breve infatti uscirà un film ideato completamente sulla storia della sua vita.

È da molto tempo ormai che si vocifera un’uscita del genere, mai nessuno però si sarebbe aspettato tanto clamore. Il film si intitolerà Rinascere ed attualmente è già in circolo sul web il trailer. Ad interpretare il ruolo di protagonista, ovvero del nuotatore, sarà proprio Giancarlo Commare. Ovviamente tutto riporta dettagliatamente la sua storia, principalmente sportiva, vi è presente quindi perfino il padre. Quest’ultimo verrà interpretato da Alessio Boni. Inoltre il film tratterà tematiche incredibilmente delicate, come dal resto ha fatto e vissuto lo stesso Manuel nella sua vita.

Per chi non lo sapesse solo pochi anni fa il giovane ragazzo ha attraversato un momento particolarmente difficile. Un colpo di pistola infatti ha inciso la sua vita nel momento più gioioso della sua vita. Il nuotatore infatti desiderava partecipare alle Olimpiadi e, quel colpo di pistola, ha mandato in fumo anni di preparazione.

Il film tv sul campione Manuel Bortuzzo.#Rinascere, con Giancarlo Commare, Alessio Boni, Gea Dall’Orto e Davide Coco.

Regia di Umberto Marino. Tranquilli, non ci sono né Signorini né il #gfvip. pic.twitter.com/Q9sykluQrK — Cinguetterai (@Cinguetterai_) April 22, 2022

Nonostante questo però lui non si è ai arreso e per questo motivo infatti verrà premiato. Attualmente non è stata resa pubblica la data in cui verrà mandato in onda il film, sappiamo di certo però che verrà pianificato su Rai1.