Isola dei Famosi, Guendalina pensa di non essere ripresa: sgamano tutto | “Che schifo”

Incredibile riprese sull’Isola dei Famosi, la naufraga Guendalina Tavassi pensa di non essere ripresa e si espone davanti a tutti. Ecco tutti i dettagli a riguardo: cosa è effettivamente successo.

Attualmente sono innumerevoli i telespettatori che si aspettano un determinato comportamento da parte di tutti i concorrenti presenti sull’isola. Molti di loro però dimenticano che i naufraghi di certo non si trovano all’interno del programma semplicemente per godersi il sole cocente. Dietro ciò che viene mostrato si nascondono una miriade di avvenimenti che potrebbero cambiare completamente l’opinione dei telespettatori. D’altronde, è già accaduto in passato, non sempre il concorrente che inizialmente si aggiudica l’interesse del pubblico viene poi supportato fino al termine del programma.

Dovete sapere che ciò che viene trasmesso è semplicemente una facciata di ciò che accade davvero. Tutti coloro che decidono d intraprendere un percorso del genere sono fermamente consapevoli di essere esposti al crudele giudizio del pubblico. Per questo motivo infatti alcuni di loro preferiscono nascondere alcune sfaccettature del proprio carattere, proprio per conquistare l’affetto dei telespettatori.

In molte occasioni si sono mostrati per ciò realmente non sono solo per far trapelare un’immagine diversa di sé. Inoltre non bisogna sottovalutare il fattore guadagno, se la propria presenza è amata dal pubblico e genera dinamiche interessanti allora il compenso aumenta incredibilmente. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo in Honduras.

Guendalina Tavassi, sotto accusa sull’Isola dei Famosi: tutti i dettagli sulla vicenda

Come vi abbiamo già anticipato spesso alcuni concorrenti tendono a mostrare personalità e soprattutto situazioni inventate o generate appositamente per incuriosire il pubblico. Proprio come accaduto nelle ultime ora. Per chi non lo sapesse i fratelli Tavassi non sono particolarmente stimati da alcuni concorrenti per via della loro semplicità e soprattutto per via della loro schiettezza.

Questa volta, ovviamente, i protagonisti della vicenda sono proprio loro. Pare che il famoso Edoardo Tavassi nelle ultime ore sia venuto a conoscenza di alcune dinamiche letteralmente sconvolgenti. Tutti i dettagli li hanno poi comunicati alla sorella e ad alcuni membri del cast. Pare infatti che il naufrago sia venuto a conoscenza di un piano precedentemente architettato da due giovani concorrenti.

Stiamo parlando ovviamente di Roger ed Estefania, i due solo qualche settimana fa si sono incredibilmente avvicinati diventando così una coppia. Pare però che il suo sia stato solo un piano, precedentemente stipulato, per ottenere visibilità sull’isola. Il tutto viene confermato proprio da Edoardo solo qualche ora fa, poiché ha sentito i due che contavano letteralmente le clip da loro create per la prossima puntata.

Al che la naufraga Guendalina ha espresso chiaramente il suo giudizio contro di loro dicendo: “Che schifo!”. Tutti i presenti hanno poi concordato con la sua espressione ed hanno affermato di essere completamente sconvolti. Non ci resta quindi che attendere per assistere allo scontro che sicuramente avverrà in puntata Edoardo comunicherà il tutto alla conduttrice o terrà per sé questo assurdo episodio? In ogni caso, il loro pensiero non è affatto corretto nei confronti del pubblico, il quale crede realmente a ciò che viene mostrato.