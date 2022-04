By

Come saprete con Barbara D’Urso i colpi di scena non finiscono proprio mai. A La Pupa e il Secchion Show, il reality che appunto conduce la conduttrice campana, è arrivata una bellissima proposta di matrimonio.

Secondo le ultime anticipazioni, nella finale de La Pupa e Secchione Show, accadranno tantissimi colpi di scena. Addirittura, è arrivata una proposta di matrimonio davanti a milioni di telespettatori. La conduttrice è rimasta davvero di stucco: scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Barbara D’Urso e la proposta di matrimonio

Stando alle ultime anticipazioni rilasciate da ‘La velenosa’ su Facebook, nella finale de La Pupa e il Secchione Show ne vedremo delle belle. Cosa accadrà nella puntata che andrà in onda il 3 maggio in prima serata su Italia 1? Le emozioni di certo non mancheranno.

Per Barbara D’Urso sarà un appuntamento davvero molto movimentato a causa degli incredibili colpi di scena che si presenteranno nel corso della puntata. Uno dei momenti più imperdibili e magici sarà la proposta di matrimonio davanti a milioni di telespettatori, che farà commuovere tutti i presenti in studio: scopriamo di più.

Matrimonio vicino? Barbara D’Urso emozionatissima

Nella finale de La Pupa e il Secchione show, vedremo una romanticissima proposta di matrimonio. Ma chi saranno i protagonisti di questo bellissimo momento? La bellissima pupa Elena Morali e il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. Nei giorni scorsi si vociferava di una presunta crisi tra i due, una notizia rilasciata da Dagospia e che è stata smentita dalle persone vicine alla coppia.

Non sappiamo molto sulla finale del reality ma milioni di telespettatori non vedono l’ora di scoprire la reazione della bellissima showgirl bergamasca. I due sono innamoratissimi e la notizia della loro rottura sembra davvero fantascienza. Luigi Mario ed Elena Morali sono più uniti di prima e sono pronti a compiere il grande passo per trascorrere tutta la vita insieme da marito e moglie.

Anche se la coppia è convolata a nozze già nel 2020 a Zanzibar pochi mesi dopo essersi fidanzati e hanno rinnovato le loro promesse nel 2021 alle Maldive ma a livello legale non sono ancora sposati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

Siamo sicuri che i due ci regaleranno un momento magico ed indimenticabile che ci farà sognare ed emozionare. Dalle anticipazioni sappiamo anche che la conduttrice campana è rimasta senza parole, per lei è sempre una grande gioia assistere alle proposte di matrimonio nei suoi salottini.