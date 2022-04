Torta di patate, perfetta sia a pranzo che cena: vedrai come ti chiederanno di rifarla | Eccezionale

La torta di patate è una preparazione veloce ottima da mangiare sia a pranzo che a cena, un delizioso piatto unico che sarà gradito a tutta la famiglia.

Veloce da preparare la torta di patate è a metà strada tra il classico gateaux e la frittata di patate, ma con meno uova.

Torta di patate

Un classico per chi desidera un piatto che non includa per forza la pasta o la carne, la torta di patate è un piatto che può diventare facilmente piatto unico.

Di versioni di questa torta ne esistono diverse, la base sono le patate ma si possono aggiungere e variare alcuni elementi come le spezie. Inoltre è l’ideale anche per quanti soffrono di intolleranza al glutine, infatti è una ricetta che non prevede l’impiego della farina.

Di seguito gli ingredienti per preparare una squisita torta di patate, nessuno potrà resistere e vi chiederanno il bis!

Ingredienti per 4 persone

• 500 grammi di patate

• 100 ml di latte

• 2 uova

• 4 cucchiai di parmigiano

• sale q.b.

• pepe q.b.

Preparazione

Come inizio, per la preparazione della torta di patate, partiamo occupandoci delle patate. Queste andranno sbucciate per essere poi tagliate grazie all’impiego di una mandolina, a fette sottili e messe nell’acqua fredda in una ciotola.

Per una realizzazione perfetta della torta, le fettine saranno di circa 2 millimetri. Dopo aver portato a bollore una pentola con dell’acqua, immergeremo le fettine delle patate per circa due minuti e quindi con un mestolo tiriamo fuori le patate e le mettiamo da parte.

Intanto in una capiente ciotola rompiamo le uova che andremo a sbattere insieme al latte, il parmigiano, ed una presa di sale e una di pepe.

A questo punto possiamo aggiungere le patate appena lessate e le incorporiamo piano piano alle uova appena sbattute con il latte. Nel frattempo rivestiamo una terrina da circa 22 cm con della carta da forno e versiamo il composto appena ottenuto e mettiamo in forno a cuocete per 40 minuti a 180°gradi C.

Passato il tempo di cottura, facciamo raffreddare la torta di patate gustosa prima di portarla in tavola. La bellezza di questa creazione è che possiamo renderla diversa, semplicemente unendo delle erbe aromatiche a nostro gusto come ad esempio il rosmarino, il timo, e l’origano.

Le spezie in questo caso andranno unite nel momento in cui sbattiamo le uova, dopo averle sminuzzate finemente. Una volta raffreddata la torta può essere conservata in frigorifero per due giorni.