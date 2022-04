Emilio Fede non lo vediamo ormai da tantissimi anni nel piccolo schermo, infatti è completamente scomparso dalle scene del mondo della televisione italiana. Ma che fine ha fatto il noto giornalista? Non ci crederete mai: scopriamo di più.

Emilio Fede, per anni è stato direttore e conduttore di telegiornali, oggi ha 90 anni e non si vede già da tempo nel piccolo schermo. Negli ultimi tempi ha affrontato diversi drammi che lo hanno molto segnato: scopriamo cosa è successo.

Emilio Fede, scomparso dalla televisione

Classe 1931, nato il 24 giugno a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Si trasferisce a Roma da giovanissimo dove si diploma e inizia ad appassionarsi al mondo del giornalismo con alcune testate locali. Successivamente si trasferisce a Torino e collabora con la Rai.

Da lì la sua carriera spicca il volo è lavora come inviato in Africa per produrre servizi sulla decolonizzazione. Dal 1976 al 1981 è stato al timone del Tg1. Non tutti sanno che Emilio Fede è entrato nella storia perché il 28 febbraio del 1977 è stato il primo conduttore di un’edizione a colori del telegiornale.

Il suo rapporto con la Rai dura più di 20 e termina nel 1987. Tra la fine anni ‘80 e inizio anni ‘90 diventa direttore di Videonews e dal ’91, direttore di Studio Aperto, per poi dirigere Tg4 fino al 2012.

Ha condotto anche diverse trasmissioni importanti e “per colpa” di alcune sue gaffe durante i fuori onda, diventa un vero e proprio personaggio del piccolo schermo. Ormai da tantissimo tempo non lo vediamo più in televisione, che fine ha fatto? Scopriamolo.

Emilio Fede, che fine ha fatto? La sua vita è completamente cambiata

Emilio Fede oggi ha 90 anni e nonostante abbia avuto una carriera costellata di successi, ha affrontato diversi problemi giudiziari, infatti, ha ancora a disposizione due uomini di scorta della Polizia.

Il giornalista è stato accusato di concorso in bancarotta fraudolenta con Lele Mora e fu assolto. Fece parte anche del famoso caso Ruby, con la condanna a 4 anni e 7 mesi per favoreggiamento nella prostituzione della ragazza. L’uomo ha scontato la pena in detenzione domiciliare e nel dicembre 2021 è tornato libero.

Ma i drammi per lui non sono finiti, nel 2020 è stato ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli perché ha contratto il Covid-19. Inoltre, il 23 giugno 2021 si è spenta la donna della sua vita, sua moglie Diana De Feo, dalla quale ha avuto due figlie: Sveva e Simona. Emilio oggi si è ripreso e sta bene, anche se non ha trascorso un bel periodo.