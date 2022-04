Buckingham Palace trema: “Apparso il figlio segreto di Harry” | Meghan Markle furiosa

Non arrivano buone notizie oltreoceano. Il principe Harry è di nuovo nei guai, spunta fuori il ‘figlio segreto’. La consorte, Meghan Markle è furiosa, mentre Buckingham Palace crolla sotto il peso di accuse scioccanti.

Terremoto nella Royal Family: appare il figlio segreto del principe Harry. Meghan Markle è su tutte le furie. Fine di un matrimonio da favola? Svelata tutta la verità dopo anni.

Il Principe Harry sotto accusa

Tra i reali più chiacchierati e discussi del momento vi è sicuramente il Principe Harry. Il secondogenito di Lady Diana e del Principe Carlo nonché il nipote prediletto della Regina Elisabetta, sta attraversando un periodo privato molto turbolento.

Da quando è convolato a nozze con l’ex attrice americana Meghan Markle, ha deciso di lasciare la Royal Family per trasferirsi oltreoceano. In California, oggi, conduce una vita alquanto normale con la moglie e i due figli, Archie e Lilibet.

Mentre proprio qualche ora fa alcuni mass media internazionali hanno lanciato la notizia di una crisi tra Meghan e Harry per via di alcune infedeltà della duchessa del Sussex, un nuovo dramma coinvolge questa volta personalmente il rampollo di casa Windsor: spunta fuori un figlio segreto di cui nessuno sapeva nulla. Meghan Markle è furiosa.

Chi è il figlio segreto del duca del Sussex

Non sembrano andare bene le cose tra Harry e Meghan. Per mesi si è parlato di un imminente divorzio che avrebbe posto definitivamente fine ad un matrimonio che sembrava eterno e indissolubile, con l’aiuto anche della Regina Elisabetta che non ha mai gradito la presenza nella Royal Family di Meghan.

La sovrana ha cercato di riportare sulla retta via il nipote eppure, il secondogenito di Carlo e Lady Diana ultimamente ha fatto dei colpi di testa che non sono proprio andati giù alla cara nonna.

Innanzitutto, non si è presentato all’evento di commemorazione in onore del duca di Edimburgo ma è volato in Olanda per partecipare agli Invictus games. Si attende ora la sua presenza a giugno, in Inghilterra, per celebrare i 70 anni di regno della sovrana.

Sarà presente? Per ora questa domanda resta senza una risposta. Intanto è proprio il principe Harry che fa tremare Buckingham Palace. Spunta fuori dal nulla, un suo figlio segreto di cui nessuno era a conoscenza.

A lanciare la notizia bomba è ancora una volta il settimanale tedesco Spaß für mich che riporta la testimonianza di alcune fonti vicine al duca del Sussex. In particolare, un insider ha raccontato che il rampollo di casa Windsor ha ricevuto una lettera curiosa nella quale si parla di un figlio nato durante una notte brava avvenuta qualche anno fa.

Prima di incontrare Meghan e di mettere la testa a posto, nel 2012 Harry è stato paparazzato durante una vacanza a Las Vegas, a divertirsi, a ubriacarsi e a girare nudo per i locali. Il The Sun mise in prima pagina il principe completamente svestito.

Si presuppone che questo bimbo segreto sia nato proprio durante questa nottata di baldoria. La donna, madre del presunto figlio di Harry, ha chiesto un incontro con lui e soprattutto ha preteso un mantenimento di oltre 4000 sterline al mese. Il duca del Sussex è preoccupato mentre, si dice, che la sua dolce metà sia davvero furiosa. Divorzio in arrivo?