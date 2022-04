Serena Bortone, ma l’avete capito chi è il fratello? Non uno qualunque | È molto importante

Serena Bortone è tra le conduttrici Rai più apprezzate della tv. Avete voglia di scoprire cosa fa suo fratello e chi è? Leggete di seguito.

Oggi è un altro giorno è la trasmissione alla cui conduzione c’è attualmente Serena Bortone.

Le ultime su Serena Bortone

Conduttrice televisiva molto apprezzata, Serena Bortone oggi è al timone del programma Rai Oggi è un altro giorno. Una trasmissione che, nelle scorse puntate, ha dovuto fare i conti con una situazione molto strana: alcuni degli ospiti non si sono presentati. In particolare, si trattava dei Gemelli di Guidonia che hanno scelto di non presentarsi, generando il caos in studio.

Non si è trattato, in realtà, di un atto premeditato. I tre, infatti, sono riusciti a collegarsi soltanto in videoconferenza poiché erano rimasti bloccati nel traffico: quello dei vacanzieri al rientro dalle vacanze di Pasqua.

Oggi sembrerebbe che la Bortone, sia fidanzata con un direttore d’orchestra, Lorenzo Viotti, molto più giovane di lei. Lui, infatti, ha appena 32 anni lei ne ha 52. I due, probabilmente, si sono conosciuti proprio in Rai e sono usciti più volte dopo le riprese. In realtà, entrambi hanno confessato di essere soltanto amici, in due interviste distinte e separate. Dunque, al momento, sia Bortone che Viotti sembrerebbero single a tutti gli effetti.

Chi è suo fratello

La carriera di Serena Bortone è sicuramente brillante. Della sua vita privata, però, e della sua famiglia di origine, in realtà, si sa davvero poco. Nonostante questo, si sa che ha un fratello e il suo nome è Pier Paolo. Fratello e sorella sono legati da un’unione speciale, come quasi tutti i legami di sangue.

Con la mamma, la Bortone ha un legame unico, essendo la donna particolarmente presente nella sua vita. Lo stesso si può dire per il padre. Proprio i genitori sono stati i responsabili dei valori che attualmente risiedono nella sua persona. In particolare, Pier Paolo è un uomo che ha scelto di vivere la sua vita lontano dai riflettori. Di mestiere, infatti, fa il giudice.

Quando la conduttrice ha festeggiato il 40 esimo compleanno, è nata la figlia di Pier Paolo, Bianca, che lei tutt’ora considera come un regalo che il fratello le ha voluto fare. Inutile dire che, zia e nipote, sono legatissime.