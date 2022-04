Amici, errore madornale della redazione: “Hanno photoshoppato Carola” | VIDEO

La redazione di Amici ha commesso un errore madornale, il gesto non passa affatto inosservato. Ecco tutti i dettagli a riguardo Carola e di cosa realmente si tratta.

Negli ultimi giorni tutti i telespettatori sono rimasti a dir poco senza parole per via di alcuni avvenimenti accaduti all’interno della casetta. Per chi non lo sapesse i giovani talenti si trovano nel programma ormai da diversi mesi e sono ormai arrivato allo stremo. Inoltre trascorrendo un lasso di tempo così lungo insieme fra di loro si è creato un legame davvero indissolubile. Puntata dopo puntata però la sfida si fa sempre più ardua ed inoltre, veder abbandonare i propri compagni di percorso con cui si ha condiviso ogni singolo istante di questa incredibile avventura è letteralmente straziante.

Purtroppo però, la finale del serale si avvicina e solo i talenti più bravi potranno aver l’onore di esibirsi ancora. Nelle scorse puntate abbiamo dovuto salutare molti cantanti e ballerini e ad ogni saluto gli attuali concorrenti hanno versato una marea di lacrime.

Perfino la giovane promettente stella della danza, Carola, ha dovuto abbandonare la rinomata scuola poiché eliminata. Questa sua eliminazione ha completamente stravolto tutti i presenti ed il pubblico da casa. In molti infatti si sono affezionati a lei ed hanno condiviso insieme a lei stessa ogni secondo del suo percorso. Inoltre fra le mura della casetta stava perfino sbocciando un amore profondo con il cantante Luigi.

Amici, Carola photoshoppata nella casa: tutti i dettagli a riguardo

Ebbene si, come avrete ben potuto capire, nelle ultime ore la stessa redazione del programma ha commesso un errore davvero incredibile. Per chi non lo sapesse la giovane ballerina è stata eliminata ormai da diverse puntate e per questo motivo infatti non si dovrebbe trovare all’interno della casetta.

Ogni allievo, quando il suo percorso giunge al termine, deve prontamente abbandonare la casetta pochi minuti dopo dalla comunicazione. Pare però che questo non sia accaduto per la giovane ballerina.

Alcune riprese infatti hanno fatto dubitare gli stessi telespettatori, i quali si sono prontamente insospettiti ed hanno poi chiesto conferma sul web. Attualmente infatti vi è un video in particolare che sta facendo il giro del web. Quest’ultimo confermerebbe le innumerevoli versioni.

Si può ben vedere infatti che, come evidenziato nel video, la redazione ha commesso un gravissimo errore. La ballerina, dopo la sua eliminazione, è stata photoshoppata. Gli autori infatti hanno mandato in onda alcune riprese ritoccate proprio per non far notare la sua presenza nella casa. L’errore però è così evidente che non è affatto passato inosservato.