Wanna Marchi e Stefania Nobile le abbiamo viste sempre insieme nelle televendite e poi nei problemi giudiziari. Sono finite anche in carcere, ma la loro vita è completamente cambiata: scopriamo come sono diventate.

Wanna Marchi e Stefania Nobile – Lettoquotidiano.itPer moltissimi anni Wanna Marchi, la regina delle televendite, e sua figlia Stefania Nobile hanno fatto parte del mondo dello spettacolo italiano. Successivamente hanno dovuto affrontare i vari problemi con la giustizia. Finendo in carcere, le due sono completamente scomparse dai riflettori: scopriamo che fine hanno fatto.

Wanna Marchi e Stefania Nobile: i problemi con la legge

Per anni abbiamo visto Wanna Marchi e Stefania Nobile in televisione occupate nelle televendite in cui vendevano di tutto. Prodotti miracolosi ma che alla fine erano solamente truffe che i clienti subivano. Tutti ricorderanno la “regina delle televendite” per il suo spiccato tono di voce che attirava l’attenzione del pubblico molto facilmente.

Nel 2001 “Striscia la notizia” le prese di mira insieme al mago “Do Nascimento”, l’uomo con cui le due avevano fondato una società. Arrivano le indagini e iniziano i veri guai giudiziari, infatti, le due vengono condannate per associazione a delinquere, truffa aggravata e bancarotta fraudolenta.

Dopo la sentenza definitiva Wanna e Stefania finirono in carcere. Ma sapete che dopo aver scontato la pena che fine hanno fatto le due “venditrici”? Uscite dalla galera cominciarono a lavorare nel locale del fidanzato della Nobile.

Anche lì le polemiche non mancarono, perché i prezzi del ristorante erano davvero esagerati, addirittura delle semplici pietanze potevano ammontare a migliaia di euro, malgrado il costo non fosse indicato nel menù. Oggi, dagli scatti pubblicati sui social, possiamo vedere la loro nuova e strepitosa vita: scopriamo di più.

Che fine hanno fatto Wanna Marchi e Stefania Nobili? Una nuova vita

I problemi legali non li hanno mai divise, mamma e figlia continuano ad essere molto unite e legate. Sui social, molto spesso si mostrano insieme. Addirittura, diversi mesi fa, hanno documentato la loro vacanza in Albania a bordo di una preziosissima Porsche.

Inoltre, non tutti sanno che Stefania Nobili è diventata un’agente di personaggi molto famosi. Invece, Wanna Marchi negli scorsi anni ha commentato il “Grande Fratello Vip” su alcune reti locali.

A quanto pare la loro vita sembra andare avanti, malgrado i gravi problemi giudiziari del passato. Le due sembrano davvero rinate, anche se il pubblico non ha ancora dimenticato le migliaia di persone che sono state truffate dalle due venditrici.