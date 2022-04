Violenta rissa a UeD, clamoroso: Ida finisce faccia a faccia con Tina | VIDEO

La puntata di venerdì scorso di UeD è stata particolarmente esplosiva con una lite tra due donne forti del programma: Ida Platano e Tina Cipollari. Vediamo cosa è successo.

L’opinionista di UeD si è scagliata contro la dama in difesa di una vecchia frequentazione di Ida: Alessandro.

UeD: il dating show non smette di sorprendere

A UeD le sorprese non finiscono mai. Beghe, liti tra dame e cavalieri, commenti al vetriolo degli opinionisti, presenze nuove e vecchie. Basti pensare al ritorno di Riccardo, l’ex di Ida Platano, che ha un po’ sconvolto gli equilibri in studio.

Sì, perché ormai non sembra non si parli d’altro che di un presunto riavvicinamento tra i due. Questo anche se Riccardo sta uscendo e sentendo altre dame del programma. Anche se, il suo carattere di latin lover non sembra essere cambiato.

Per contro, c’è un’altra dama storica di cui si parla poco e che non infiamma più le discussioni di Tina Cipollari a UeD. Stiamo parlando di Gemma Galgani che sembra essere seduta in panchina da un bel po’ di tempo. Gli amanti delle litigate in diretta televisiva, però, non restano delusi. Come quello che è successo nella puntata di UeD di venerdì 22 aprile.

Che cosa è successo tra Ida e Tina

La lite tra Ida Platano e Tina Cipollari è nata a causa di Alessandro Vicinanza. Il ragazzo, nella puntata di giovedì, aveva ricevuto dure critiche da Maria De Filippi. Così, è tornato a centro studio per chiarire con la padrona di casa e con il pubblico. In lacrime, ha raccontato di essere stato frainteso.

A proposito della sua seduta a centro studio, mentre Tina prendeva le difese del cavaliere, Ida è intervenuta dicendo che era vero che la portava sempre in ristoranti e locali di un certo livello, dove lei stessa si sentiva in imbarazzo.

La stessa Ida ha affermato di aver rivisto più volte le puntate in cui Tina la accusava. Le parole dell’opinionista hanno ferito moltissimo la Platano la quale, parlando animatamente con Tina ha avuto bisogno di alzarsi per poterla guardare meglio negli occhi. Anche Tina, come solo lei sa fare, in modo plateale ha interagito con Ida.

Successivamente, quando è entrata una ragazza per corteggiare Alessandro, Ida ha deciso di lasciare momentaneamente lo studio. Vedremo cosa succederà nella prossima puntata.