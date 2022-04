Sbriciolata alle ciliegie, farà impazzire chiunque a casa tua: il sapore è strepitoso

By

La sbriciolata alle ciliegie si presenta in modo semplice e rapido con ingredienti sani. Le ciliegie gli conferiscono un ulteriore tocco di freschezza.

Non il solito dolce, la sbriciolata alle ciliegie riuscirà a sedurre sia i grandi che i bambini.

Sbriciolata alle ciliegie

Si avvicina il mese delle ciliegie, un vero super frutto ricco di antiossidanti, gli antociani, che aiutano a combattere le malattie cardiache. Quale migliore occasione per preparare una gustosissima sbriciolata alle ciliegie, ideale per terminare un pranzo, perfetta per fare una merenda gustosa.

Possiamo realizzare diversi tipi di sbriciolata, ad esempio con della nutella oppure agli agrumi come il limone a noi la scelta secondo il nostro gusto.

Ingredienti

400 grammi di farina 00

150 grammi di zucchero

150 grammi di burro

2 uova

1 cucchiaino di lievito vanigliato

1 bustina di vanillina

400 grammi di ciliegie

Come preparare la sbriciolata alle ciliegie

Come iniziare la preparazione della sbriciolata alle ciliegie? Proprio da loro, che dovremo prima di tutto lavare in modo accurato.

In seguito andranno private del nocciuolo affinché si possano inserire nel composto.

Ora per iniziare la composizione della sbriciolata, versiamo sul piano da lavoro o in una capiente ciotola il burro freddo di frigorifero, affinché sia possibile tagliarlo a tocchetto, insieme alla farina setacciata.

Dopo lavorato con le mani gli ingredienti, fino a che il composto non sia appunto sbriciolato fino a che non avremo ottenuto un risultato alquanto sabbioso.

Infine uniamo il resto degli ingredienti, tranne le ciliegie che andranno aggiunte in un secondo tempo. Con movimenti circolari delle dita si devono comporre delle piccole briciole di pasta frolla.

Ora si passa ad inserire la sbriciolata in una teglia da forno, del tipo con la cerniera di circa 24 cm ( questo renderà più facile estrarla una volta cotta). Quindi con della carta da forno rivestiamo la teglia.

Proseguiamo stendendo la prima parte del composto avendo cura di non creare buchi, quindi uniamo le ciliegie, ma solo in parte, aggiungiamo altra sbriciolata e le ciliegie restanti.

Per ultimo uniamo la sbriciolata cercando di dare un aspetto non molto uniforme. Ora la teglia è pronta per entrare nel forno che abbiamo preriscaldato a 180°c per 35 minuti circa.

Sarà pronta quando la sua superficie sarà leggermente dorata, quindi prima di estrarla dalla teglia apribile la sbriciolata alle ciliegie va fatta raffreddare. Una volta fredda possiamo decorare la sbriciolata con una spolverata di zucchero a velo.

Questa preparazione perché si possa conservare bella croccante va tenuta, una volta fatta, in frigorifero per 3 o 4 giorni in un contenitore ermetico.