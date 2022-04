Ritrova il sorriso con lui, Charlene di Monaco scarica Alberto per un famoso miliardario | FOTO

Charlene di Monaco ritrova il sorriso con un altro uomo e scarica Alberto II. Il misterioso gentleman è un famoso miliardario, conosciuto in tutto il mondo, nonché uno degli uomini più ricchi del pianeta.

La principessa di Monaco è pronta a dire definitivamente addio ad Alberto II. A quanto pare, la Wittstock torna a sorridere grazie ad un famoso miliardario. I dettagli.

Charlene e Alberto, storia al capolinea?

Charlene di Monaco e Alberto II sono sempre al centro dell’attenzione. I mass media di tutto il mondo non fanno che parlare di loro. Se per oltre un anno la Wittstock ha tenuto banco con i suoi problemi di salute che hanno preoccupato non solo i sudditi del Principato ma il mondo intero, ora ad attirare l’attenzione è la crisi coniugale che la principessa starebbe vivendo con il sovrano monegasco.

Alcuni insiders, vicini alla famiglia Grimaldi, fanno sapere che più volte la parola divorzio è stata pronunciata a corte. Charlene, che ha attraversato un periodo molto turbolento per quanto riguarda la sua salute, ha avuto il via definitivo dai medici di poter proseguire la sua convalescenza a Monaco.

Ma le intenzioni della regnante sono del tutto diverse. Dopo uno scatto ufficiale che la ritrae in compagnia del marito e dei gemellini in occasione della Santa Pasqua, la sovrana ha lasciato nuovamente la dimora Grimaldi ed è volata in Corsica dove, si dice, sia ospite di un facoltoso amico e pare che proprio l’uomo in questione sia colui che le ha fatto ritrovare il sorriso.

Chi è il famoso miliardario che ha fatto breccia nel cuore della principessa

Charlene Wittstock non si è ripresa ancora del tutto ma è sulla buona strada. Si augurano, i membri della famiglia Grimaldi, che presto la principessa possa ritornare a palazzo reale per tener fede a tutti gli impegni istituzionali e di corte che fino ad ora sono stati svolti da altri rappresentanti ufficiali dell’antica dinastia monegasca.

Ma la Wittstock è intenzionata ad avere un ruolo sempre più ridotto nelle vesti da principessa. Fonti vicine alla sovrana fanno sapere che Charlene ha intenzione di ridurre drasticamente i suoi compiti da regnante e godere di tutta quella libertà che da quando è sposata con Alberto II le è stata parzialmente tolta.

Da quando è ritornata a Monaco, Charlene si è fatta vedere pochissimo e secondo alcune indiscrezioni ora non è nemmeno nel Principato ma in Corsica, ospite si mormora, di un amico speciale e molto facoltoso che conosce tutto il mondo. Stiamo parlando del miliardario russo, Vladislav Doronin.

L’uomo in questione, che ha tenuto compagnia a Charlene anche durante il suo ricovero in Svizzera qualche mese fa e durante la sua permanenza a Roc Agel, dopo essere rientrata da Berna, sembra essere l’unica persona in grado di far ritrovare il sorriso alla principessa.

Doronin è l’ex compagno di Naomi Campbell e intimo amico della Wittstock. La rivista tedesca Freizeit Woche, ha rilasciato una notizia bomba: Charlene ritrova la felicità con un altro uomo. Si è scatenato il gossip internazionale. Che sia Doronin la ragione della sua crisi con Alberto?