Secondo le anticipazioni, nelle attesissime puntate della nota fiction, Un posto al sole, che verranno trasmesse sul piccolo schermo da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, ci saranno tantissimi colpi di scena: scopriamo cosa accadrà.

Le prossime puntate di Un Posto al sole, non sono da perdere. Assisteremo a dei colpi di scena incredibili che lasceranno il pubblico con il fiato sospeso. Tantissime novità che sorprenderanno ancora una volta milioni di telespettatori. Siete pronti a scoprire cosa accadrà? Tutti i dettagli sulle prossime puntate di Un Posto al sole.

Un posto al sole: ricoverata d’urgenza

Da lunedì 25 a venerdì 29 aprile, le puntate saranno incentrate soprattutto su Chiara Petrone che rischierà di morire per un’overdose e sarà costretta al ricovero d’urgenza. In questo momento così difficile, al suo fianco ci sarà il suo fidanzato Nunzio Cammarota e Marina.

Quando la Petrone si risveglierà e si renderà conto di non poter star più senza la sua dolce metà. Proprio per questo, chiederà al suo fidanzato di andare a vivere a casa sua, ma lui risponderà con un’altra proposta, ovvero, le offrirà di trasferirsi alla terrazza, a Palazzo Palladini.

In questo modo Chiara non sarà più sola, anche quando lui sarà via per lavoro lì ci saranno altre persone a tenerle compagnia. Un’ottima soluzione, anche se questa proposta ha scatenato un’accesa discussione.

Proprio in quel momento arriva Marina che risolve ogni cosa e aiuta i due fidanzatini a trovare un punto d’incontro. La Giordano propone all’imprenditrice di andare a vivere con lei. Ma dopo aver fatto le valigie, decide di fare un gesto inaspettato: scopriamo di più.

Un posto al Sole, il gesto inaspettato

Il giorno in cui è morto il padre di Chiara, c’era proprio lei alla guida dell’auto e per liberarsi dai sensi di colpa decide di andare dalle forze dell’ordine per denunciarsi e raccontare tutta la verità su quella notte. Una decisione che ha preso dopo le dimissioni dall’ospedale nella sua nuova casa.

Ora Roberto e Lara non potranno più ricattarla per farle vendere l’albergo e sarà proprio Marina ad affrontare Ferri faccia a faccia, rivelandogli che tutti i suoi piani malefici hanno preso una brutta piega.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate per scoprire se dopo la denuncia alla Polizia, Chiara andrà in galera. Sicuramente i colpi di scena non mancheranno.