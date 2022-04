Riccardo Guarnieri di UeD, sapete che lavoro fa? Non l’avrebbe mai immaginato nessuno

Mentre si parla di un ritorno di fiamma tra Riccardo Guarnieri e la sua ex Ida Platano, scopriamo che lavoro fa il bel cavaliere.

Dopo essere uscito dal programma con Roberta Di Padua, Riccardo Guarnieri è tornato nel parterre di Uomini e Donne e non smette di far parlare di se.

Chi è Riccardo Guarnieri

Nato nel 1979 a Taranto, Riccardo Guarnieri è uno dei cavalieri più chiacchierato del Trono Over di Uomini e Donne. Alto 1,84 cm ha un fisico invidiabile che ha più volte mostrato durante le sfilate organizzate dal programma pomeridiano di Canale 5.

A Saette, paese vicino Taranto di cui è originario, vive insieme ai suoi genitori. A un fratello e una sorella e dei nipoti a cui non ha mai nascosto di essere molto affezionato. Benché sia molto presente sui social, si sa poco della sua vita privata che preferisce tenere tale e nascosta agli occhi dei curiosi.

Attualmente, Riccardo Guarnieri è tornato single. Per questo motivo, ha deciso di chiedere di nuovo a Maria De Filippi di poter tornare nel programma. Nel parterre femminile ha trovato Ida Platano anche lei estranea a frequentazioni di sorta, dopo aver chiuso con il salernitano Alessandro.

Tra i due, nell’ultima puntata di UeD si è parlato di un ritorno di fiamma. In particolare, Riccardo Guarnieri stava uscendo con una dama del parterre ma ha scelto di chiudere. Prima, in studio, è stato mostrato un video girato dietro le quinte, in cui Riccardo ed Ida sembravano quasi due fidanzatini alle prese con una cotta. Non è stata d’accordo al loro riavvicinamento, l’opinionista Tina.

Che lavoro fa Riccardo

Riccardo Guarnieri è un operaio. Spesso, ha dichiarato di avere diversi problemi lavorativi. Attualmente, ha affermato di essere in cassa integrazione. In questo modo, ha potuto guardare il dating show e aggiornarsi sulle vicende amorose della sua ex.

Proprio da lei, infatti, scelse di trasferirsi. Una convivenza a Brescia che fu possibile proprio perché lui è un operaio in cassa integrazione. Ida Platano, infatti, rimarcava spesso i problemi di lontananza, oltre 600 km di distanza, che avrebbe voluto colmare con una convivenza che, alla fine, non ha portato da nessuna parte. I due hanno trascorso insieme il lockdown, anche insieme al figlio di lei.

Più volte i due, infatti, tendevano a rimarcare le loro incomprensioni che, spesso e volentieri, riguardavano un certo egoismo da parte di Riccardo che non faceva sentire apprezzata come donna Ida.