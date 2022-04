A Uomini e Donne può accadere di tutto dalla nascita di nuovi amori a grandi litigi. I telespettatori sanno che è raro vedere Maria De Filippi perdere le staffe, ma nelle scora puntata ha proprio perso il controllo: scopriamo di più.

Maria De Filippi è senza dubbio la regina indiscussa della televisione italiana. La sua capacità di ascoltare e di mettere a loro agio i suoi ospiti la rendono unica. Ma, nella scorsa puntata, la conduttrice ha perso il controllo è ha sbottato contro un cavaliere del trono over amatissimo, stiamo parlando di Alessandro Vicinanza. scopriamo di più.

UeD, Maria De Filippi contro di lui | Il motivo

Nella puntata di Uomini e Donne del 21 aprile 2022, Alessandro Vicinanza, ex frequentazione di Ida Platano è tornato al centro dell’attenzione, stavolta con la bellissima Desirée con cui è uscito nei giorni scorsi.

Sembrava procedere tutto per il meglio tra i due ma così non è stato. Hanno caratteri e stili di vita completamente diversi, proprio per questo non è scattata la scintilla. Ad esempio, mentre lei ha trascorso la Pasqua in famiglia, lui è partito per Ibiza a divertirsi. Il cavaliere ha spiegato:

“Ci siamo conosciuti, ieri abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato e fisicamente non ho avuto un trasporto. Abbiamo vite diverse, abbiamo due tipologie di vacanze diverse”.

La ragazza ovviamente è rimasta delusa dalle parole dell’uomo, a quel punto è intervenuta Maria De Filippi. La conduttrice davanti all’insensibilità di Alessandro ha perso completamente le staffe: scopriamo di più.

Maria De Filippi furiosa contro Alessandro Vicinanza | VIDEO

Dopo l’atteggiamento di Alessandro e le sue dure parole nei confronti di Desirée, Maria De Filippi si è infuriata tantissimo, infatti, ricordando la madre scomparsa ha detto:

“Non ti fa onore questo esempio, se io potessi festeggiare Pasqua con mia madre, sceglierei questo tutta la vita.”

In studio è scoppiato letteralmente il caos, anche il pubblico presente è scoppiato in un forte applauso, dopo il duro sfogo della conduttrice. Uno scontro accesissimo, che ha fatto finire l’ex conoscenza di Ida Platano nel mirino delle polemiche in pochissimo tempo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Pugnaloni 😎 (@uominiedonneclassicoeover)

Sul web migliaia di utenti si sono scagliati contro di lui per la sua mancanza di umiltà e sensibilità. Alessandro però a fine puntata si è reso conto dello sbaglio e ha chiesto scusa alla dama Desirée davanti a tutti.