Charlotte Casiraghi, quel pancino sospetto che ha mandato in tilt Monaco: “È incinta”

Carolina di Monaco pronta a diventare di nuovo nonna? Il pancino sospetto di Charlotte Casiraghi ha mandato in confusione Monaco. Ecco che cosa sta succedendo nel Principato.

Charlotte Casiraghi, quel pancino sospetto ha mandato in tilt il Principato di Monaco. La figlia di Carolina potrebbe sorprendere tutti con un annuncio inaspettato?

Charlotte Casiraghi, principessa dei gossip

Secondogenita della principessa Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, Charlotte è senza dubbio una delle nobildonne più belle del mondo. Alta, seducente, occhi smeraldo, rappresenta una bellezza senza eguali.

Undicesima in linea di successione al trono monegasco dopo i figli di Alberto e Charlene, la madre, i fratelli e i figli di questi ultimi, si è sempre contraddistinta non per il titolo che potrebbe un giorno essere suo ma per l’estrema semplicità con cui ha sempre condotto la sua vita.

La figlia di Carolina ha sempre cercato di mantenere il suo privato lontano da gossip e pettegolezzi ma non ci è riuscita bene. Dopo un lungo fidanzamento con il comico marocchino Gad Elmaleh che l’ha resa mamma di Raphael, nel 2019 è convolata a nozze con il produttore Dimitri Rassam, figlio di Carole Bouquet, un’attrice francese nonché una delle migliori amiche della mamma Carolina.

La coppia ha avuto un figlio di nome Balthazar. Purtroppo da settimane si rincorrono voci di un divorzio imminente tra Charlotte e Dimitri che potrebbe essere molto umiliante per la famiglia Grimaldi. Ma per il momento tutto tace e la confusione su questa questione prende il sopravvento. Non è la prima volta che la Casiraghi manda in tilt il Principato.

La figlia di Carolina manda in tilt Monaco

Charlotte Casiraghi ancora al centro dell’attenzione. Per settimane la secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi ha fatto tanto parlare per via della sua relazione complicata con il marito Dimitri Rassam.

Si mormora di un divorzio imminente, voluto dalla Casiraghi, che vuole ricominciare una vita senza il suo compagno. Ma non è la prima volta che Charlotte e Dimitri vivono un periodo di crisi.

Anche in passato, la coppia ha attraversato un momento piuttosto complicato eppure, proprio in quella circostanza, la figlia di Carolina ha mandato in tilt il Principato mostrando un pancino sospetto.

Charlotte, grande appassionata di moda ed eventi, è stata per diverso tempo il volto principale della casa Chanel e in uno scatto condiviso anche sul suo profilo Instagram, aveva fatto sperare i suoi tantissimi seguitori che nell’immagine avevano intravisto un pancino appena accennato, proprio come qualche settimana prima, ad un importante evento di gala, un vestito dorato aveva messo in evidenza delle forme più arrotondate rispetto al solito.

Il settimanale Closer aveva lanciato la bomba: “Charlotte è incinta” ma si è trattato, purtroppo, solo di un’illusione ottica. La Casiraghi non era in dolce attesa. Oggi, più di ieri, non è il momento migliore per lei di pensare ad una nuova gravidanza dato che le cose con il marito Dimitri Rassam non vanno affatto bene.