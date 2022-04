Isola dei Famosi, altro che il GF Vip: quest’anno dura tantissimo | Che colpo per Ilary!

Isola dei Famosi, quest’anno dura tantissimo altro che GF Vip. Sarà proprio il reality condotto da Ilary Blasi a superare ogni record. Che colpaccio per la moglie di Francesco Totti!

Ilary Blasi vince su Alfonso Signorini. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata premiata dai piani alti di Mediaset che per dare il giusto riconoscimento ai telespettatori che tanto si stanno mostrando fedeli al noto survival game di Canale 5, ha deciso di prolungarne la durata.

L’Isola dei Famosi durerà più del previsto. Il reality di sopravvivenza sarebbe dovuto terminare il 23 maggio con la finalissima ma, almeno per il momento, i maggiori rappresentanti della rete del Biscione hanno deciso di prolungarlo di ulteriori cinque puntate.

La finalissima slitta dunque a lunedì 27 giugno. Ma le novità non sono terminate qui. Il doppio appuntamento settimanale viene tolto a favore di una sola puntata. La diretta dovrebbe essere confermata sempre per ogni lunedì.

Per il momento, l’Isola dei Famosi si conferma uno dei reality più lunghi di sempre e soprattutto il più longevo rispetto alle edizioni del passato. Quella più breve porta la data del 2015. In quell’anno il noto reality di sopravvivenza durò solo 50 giorni.

Lo scorso anno, invece, l’edizione 2021, 85 puntate. L’edizione 2022 invece durerà ben 98 giorni. A lanciare questa notizia bomba è TV Blog che commenta:

“Ascolti molto buoni per una edizione dell’Isola dei Famosi 2022 che, grazie alle novità messe in campo e ad un cast che funziona e che viene rinfrescato strada facendo, sta guadagnando consensi dentro e fuori Mediaset. Alla luce di tutto questo, Canale 5 ha deciso di allungare questa edizione dell’Isola dei Famosi di ben 5 puntate, che significano cinque settimane di permanenza in più dei naufraghi in Honduras”.