“Beccata in hotel”, Michelle Hunziker in trappola: ha passato la notte con lui | FOTO

La famigerata showgirl Michelle Hunziker colta in flagrante, i paparazzi la beccano proprio in compagnia di lui dopo una lunga notte passata insieme. Ecco tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

Come ben saprete negli ultimi mesi il suo nome ha continuato a risuonare nei numerosi studi televisivi ed a essere presente sulle prime pagine delle svariate testate giornalistiche. La sua relazione con il famoso imprenditore Tomaso Trussardi è ormai giunta al termine da diversi mesi e la notizia ha letteralmente spiazzato chiunque. Molti sono i fan della coppia che, nel venire a conoscenza delle dinamiche, sono rimasti completamente senza parole. Secondo le numerose voci di corridoio infatti i due si sarebbero allontanati l’un l’altra per via di un presunto avvicinamento con il famoso cantante, nonché ex marito della donna, Eros Ramazzotti.

I due dalla loro separazione non hanno più avuto contatti, dopo il divorzio da Tomaso però entrambi sono apparsi insieme in varie occasioni. Inoltre il gesto da loro compiuto sul palco dello show Michelle Impossible ha destato innumerevoli sospetti. Il loro bacio infatti ha lasciato molti dubbi nei fan, i quali hanno iniziato a presupporre che tra i due si fosse riaccesa la scintilla di passione.

Da allora però il chiacchiericcio ha iniziato ad infittirsi ed a coinvolgere perfino un terzo uomo. Pare infatti che, l’unico che si è aggiudicato il suo cuore è proprio il chirurgo Giovanni Angiolini. Nelle ultime ore, la vita privata e sentimentale della donna, ha dato il benvenuto ad un nuovo avvenimento: di cosa si tratta.

Michelle Hunziker passa la notte proprio in sua compagnia, le foto dei paparazzi

Come vi abbiamo già anticipato la donna negli ultimi mesi ha vissuto una situazione a dir poco particolare. L’allontanamento dall’ex marito Tomaso infatti ha scatenato un vortice di situazioni abbastanza complicate. Avvenimenti però che fanno ormai parte del passato poiché pare che la donna attualmente sia ben impegnata in altri contesti. Anche se non ha mai confermato l’avvicinamento al chirurgo sono ormai molte le prove che la riconducono a lui. Inoltre, solo poche ore fa i paparazzi hanno ripreso un avvenimento che cambia completamente le carte in tavola.

Dove ha passato la notte la showgirl e soprattutto con chi

Per chi non lo sapesse i due sono stati avvistati solo qualche settimana fa insieme in Sardegna, da allora però i chiacchiericci sul loro conto pare che si siano placati. L’apparente calma però è stata letteralmente frantumata dal settimanale di Alfonso Signorini, ovvero Chi. I paparazzi infatti li hanno nuovamente beccati insieme.

Entrambi, come si può ben vedere dalle immagini sopra inserite, sono apparsi quasi distanti ma i paparazzi molto furbi non si sono fatti sfuggire i dettagli. I due infatti hanno alternato le loro uscite dal lussuosissimo Excelsior Hotel Gallia. Entrambi pare che abbaino trascorso la notte insieme ma, al loro risveglio, hanno tentato in ogni modo di ingannare gli interessati fingendo di in diversi orari dall’hotel.