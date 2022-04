UeD, che fine ha fatto Claudio Sona? Oggi sta proprio insieme a lui, hai capito! | FOTO

By

Claudio Sona è stato il primo tronista gay di UeD. Oggi che fina ha fatto? Scoprilo insieme a noi e vediamo anche con chi è fidanzato.

Maria De Filippi ha cambiato le regole del dating show quando Claudio Sona si è seduto sul trono di UeD.

Chi è Claudio Sona

Claudio Sona è stato il primo tronista gay del dating show di Maria De Filippi Uomini e Donne. Un ragazzo molto ben voluto da Maria nazionale che, quando si sedette sul trono di UeD, fece la sua scelta. La storia con Mario Serpa, però, durò davvero poco a causa di innumerevoli problemi.

Il ragazzo ha raccontato di non essersi pentito dell’esperienza a Uomini e Donne poiché trovare l’amore, per lui è possibile ma con basse o bassissime probabilità.

Che fine ha fatto?

L’ex tronista Claudio Sona è tornato sulle scene con un’intervista nel quale ha raccontato il suo lungo periodo lontano dai riflettori. Egli ha raccontato che, dopo la lunga assenza, gli piacerebbe tornare in televisione, magari con qualche reality show.

In particolare, gli piacerebbe Pechino Express poiché ha una personalità molto avventurosa. Tra gli ultimi reality a cui parteciperebbe sarebbe il Grande Fratello Vip. Ciò nonostante, per il Gf Vip ha fatto i provini per ben due anni di seguito, senza riuscire ad entrare.

Sona ha affermato che al Gf Vip i gay hanno sempre incarnato figure ironiche, macchiette super divertenti di cui ridere e basta. Nella casa, inoltre, gli mancherebbero troppo i suoi affetti. Non si è mai scesi in profondità. Comunque, non si sentirebbe di rifiutare l’esperienza.

Per Pechino Express partirebbe sicuramente con il suo attuale fidanzato: Nicholas Cornia. Non solo perché è il suo compagno di vita ma perché il pubblico potrebbe divertirsi. Il loro rapporto, infatti, non solo è fatto da ciò che i due mostrano sui social ma anche dalle tante litigate che potrebbero davvero far ridere tutti.

Intanto, la sua attuale dolce metà Nick Corina ha dichiarato di non avere mai visto Uomini e Donne. I due si sono incontrati dopo l’uscita di Sona dal dating show ma non si erano piaciuti. La scintilla è nata dopo essersi scritti su Instagram, dopo alcuni anni. Sona ha detto di Corina che gli è piaciuto molto il fatto che lui non era affatto attratto dalla sua notorietà.