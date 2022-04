“Ritorno di fiamma”, incredibile scoop su Michelle Hunziker: torna proprio da lui | Impensabile

Nuovo incredibile scoop su Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera torna sui suoi passi e ‘ricade’ tra le braccia del suo ex. Ritorno di fiamma in corso? È successo qualcosa di davvero impensabile.

La conduttrice svizzera ci ripensa e sorprende tutti. Il “ritorno di fiamma” è avvenuto prima del previsto. La bomba sganciata su Michelle Hunziker lascia tutti interdetti.

Michelle Hunziker regina del gossip

Michelle Hunziker si può considerare senza dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Con la sua solarità, positività, energia ma soprattutto con il sorriso sempre stampato sulla bocca, rallegra da anni il cuore dei telespettatori che la amano alla follia.

Ormai la bella svizzera è sempre sulla bocca di tutti. Da mesi non si parla che di lei e del suo matrimonio finito con Tomaso Trussardi, del bacio dato sul palco di Michelle Impossible all’ex marito Eros Ramazzotti e della nuova relazione con Giovanni Angiolini.

La bella conduttrice sta facendo tanto parlare, dunque, non per la sua vita professionale che procede a gonfie vele ma in particolare per quella privata. Avete visto che cosa ha combinato? Arriva un incredibile scoop di Dagospia che parla di un “ritorno di fiamma” inatteso con il suo ex. Nessuno si aspettava una cosa del genere, davvero impensabile.

“Ritorno di fiamma”: la conduttrice sorprende tutti

Dagospia lancia uno scoop clamoroso su Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera ritorna tra le braccia del suo ex, questo è quanto afferma il noto portale di gossip. Ma procediamo con ordine.

Innanzitutto, a quale ex si fa riferimento? Ad Eros Ramazzotti o a Tomaso Trussardi? Ebbene, vi informiamo che il protagonista di questo scoop è proprio l’imprenditore di moda. Il 18 gennaio 2022, la conduttrice svizzera e l’impresario avevano annunciato con una nota ufficiale affidata all’Ansa, la fine del loro matrimonio.

Dopo 10 anni d’amore e due figlie, Sole e Celeste, i due hanno deciso di separarsi ma rimanendo in buoni rapporti proprio per il bene delle bimbe, frutto di questo grande amore. Da allora, ciascuno di loro ha proseguito per conto proprio.

Tomaso si è gettato a capofitto sul lavoro mentre Michelle è stata paparazzata in compagnia di Giovanni Angiolini, ex protagonista del GF 14 ma soprattutto medico chirurgo.

Con Angiolini non è mai stata ufficializzata alcuna relazione e, ad oggi, la ragione è chiara: Michelle è ritornata da Tomaso o almeno questo è quello che ritiene Dagospia. La conduttrice e l’imprenditore di moda sono stati avvistati in Trentino, in una baita isolata, in atteggiamenti molto affettuosi e confidenziali.

Scrive Dagospia:

“La coppia è stata avvistata oggi in atteggiamenti molto confidenziali. Gli astanti dicono che tra loro c’era molto feeling nell’isolato rifugio di Bona Fontana. Ritorno di fiamma?”.

Sembra proprio di sì. Mentre Giovanni Angiolini si trova in Messico e sul suo profilo Instagram pubblica le foto del suo addominale scolpito forse per far ingelosire la Hunziker, la svizzera, invece, ha documentato la sua breve vacanza in Trentino nascondendo però un dettaglio: è in dolce compagnia proprio di Trussardi. Che i due a breve faranno un lieto annuncio?