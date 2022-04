Gianni Sperti, non indovinerete mai quanto ha speso dal chirurgo: numeri impensabili

Non indovinerete mai quanto ha realmente speso il famoso opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, dal chirurgo. La cifra è davvero esorbitante: ecco il costo effettivo.

Da ormai diversi anni il famoso ballerino si ritrova a ricoprire un ruolo davvero fondamentale all’interno del rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, Uomini e Donne. Proprio per questo motivo il suo nome continua a risuonare all’interno dei diversi studi televisivi ed inoltre continua ad essere il protagonista di innumerevoli chiacchiericci. Essendo sotto i riflettori attenti del programma in molti negli anni hanno potuto costatate un cambiamento radicale nella sua persona.

Pare infatti che il famoso opinionista abbia ricorso svariate all’aiuto delle mani esperte del chirurgo per mantenere la sua persona sempre impeccabile. Non che lui non sia all’altezza dei riflettori, sia chiaro, delle volte però vi sono alcuni momenti e pensieri che influenzano incredibilmente la propria quotidianità e la percezione del nostro aspetto fisico.

In molti casi però quando si tratta di personaggi televisivo di un certo calibro, in realtà la percezione di sé stessi centra ben poco. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono gli interventi a cui ha deciso di sottoporsi e quanti soldi ha effettivamente speso.

Gianni Sperti, quanto ha sborsato dal chirurgo per migliorare il suo aspetto

Ad accorgersi del cambiamento radicale sono stati perfino i collaboratori del TG satirico Striscia La Notizia. L’opinionista infatti è stato personaggio principale in una particolare puntata tramite la rubrica Fatti e Rifatti. Bisogna ammetterlo, spesso i loro giudizi sono crudi, bisogna però anche ammettere che difficilmente sbagliano. Pare infatti che, secondo quanto riportato anche dallo stesso TG, il ballerino nonché opinionista abbia optato per diversi ritocchi ed interventi. Il cambiamento è avvenuto negli anni.

Se si prende in considerazione una sua vecchia foto e la si confronta con uno scatto fatto di recente il cambiamento è estremamente visibile ed anzi, sembra che si tratti di due persone completamente diverse. Bando alle ciance, quanto ha speso realmente per crearsi questa nuova immagine di sé stesso?

Pare che l’opinionista abbia deciso di estendere la pelle del viso per apparire molto più giovane, un lifting del genere può arrivare a costare perfino circa 8 mila euro. Inoltre pare che abbia ritoccato perfino le labbra, gonfiandole a dir poco, per questo ritocco in costo invece si aggira intorno ai 500 euro. Insomma, le cifre non sono di certo accessibili a tutti. Oltretutto lui ha sempre affermato di essere pienamente pro alla chirurgia, magari lo presto lo vedremo con qualche ritocco in più.