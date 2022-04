UeD, ricordate Graziano? Lo amavano tutte al trono over: oggi è diventato irriconoscibile | FOTO

E’ stato uno dei cavalieri più amati dalle dame: Graziano Amato oggi è lontano dai riflettori ed è molto cambiato. Vediamo perché e cosa fa.

Graziano prese parte al dating show di Maria De Filippi nel 2015 ma il pubblico ancora ricorda la sua bellezza.

Che fine ha fatto Graziano di UeD?

Graziano Amato uscì dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, insieme alla dama Liat Cohen. La loro storia d’amore durò soltanto 4 mesi. Graziano, all’epoca, aveva 37 anni e sedeva nel parterre di UeD perché avrebbe voluto trovare un amore vero, con cui costruire la sua famiglia.

Fu lui a lasciare Liat. I motivi? Le liti continue e i problemi dovuti alla lontananza tra i due. Anche se, la coppia, aveva tutti i presupposti per durare. Dopo la rottura con Liat, Graziano si innamorò di un’altra donna presente nel parterre di Maria De Filippi. I due si incontrarono, però, al di fuori del programma.

I due si conobbero a Napoli grazie all’ex dama Monica Ruffo. Si tratta di Cinzia Scozzese che, quando era con la Ruffo, chiamarono Graziano per prendere un caffè insieme. Successivamente, il fine settimana dopo, il cavaliere andò a Roma e i due iniziarono la loro relazione che durò circa un anno.

In realtà, furono diverse le donne frequentate da Graziano sin dal 2013. Al suo fianco si avvicendarono Barbara De Sante e persino Ida Platano, attualmente ancora nel parterre del programma.

Com’è diventato?

Nel 2016 iniziò a circolare una bufala: Graziano Amato era stato dato per morto. La smentita arrivò sul suo profilo Facebook in cui scrisse di essere vivo e vegeto. In seguito, si pensò che la notizia fosse stata montata ad arte dallo stesso Graziano per far parlare di se.

Oggi Graziano, sul suo profilo Instagram, benché non faccia più parte del programma, continua ad usare l’hashtag Uomini e Donne. Inoltre, non pubblica mai foto in compagnia di donne. Può darsi che, dunque, sia single.

Egli appare più maturo, con i capelli lunghi e la barba incolta: ben diverso da quel cavaliere aitante che calcava la passerella di Uomini e Donne. Inoltre, ha lasciato i riflettori per dedicarsi ad un lavoro da persona comune.

Ricordate Graziano di Uomini e Donne?https://t.co/571xLQLlEp — Marietta (@Mariettamitica) April 12, 2022

Graziano, infatti, oggi abita in Basilicata e fa l’agente di commercio. Prima di questo lavoro, si era cimentato con un brand di gioielli tutto suo che si chiamava Chic.