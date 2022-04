By

Sapete chi è la storica fidanzata del famoso cantante Stash? E’ davvero bellissima, conosciuta per esser stata la fidanzata storica del leader del gruppo The Kolors. Si chiama Carmen: conosciamola meglio.

Nelle scorse ore, Stash e Giulia Belmonte hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio. Un momento per il noto cantante, ma prima di conoscere la sua attuale compagna, era fidanzato con Carmen Fiorentino. Una storia importantissima per il leader del gruppo The Kolors: conosciamola meglio.

La vita privata di Stash

Stash, frontman dei The Kolors, è diventato una star della musica per la sua partecipazione nella quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. In poco tempo ha raggiunto un successo incredibile e così anche la sua vita privata è finita sotto i riflettori.

Attualmente il cantante sta vivendo un momento d’oro, infatti, nelle scorse ore ha annunciato l’arrivo del suo secondo figlio. Lui e Giulia Belmonte, diventeranno genitori per la seconda volta, precisamente due anni dopo la nascita della piccola Grace, venuta al mondo a dicembre del 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da THE KOLORS (@thekolors_stash)

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Verissimo, Stash ha raccontato che con la sua compagna sta procedendo tutto a gonfie vele, anche se il matrimonio è ancora lontano. Sapete chi è la sua storica ex? I due si sono lasciati ben 5 anni fa, ma l’avete mai vista? E’ davvero bellissima, si chiama Carmen Fiorentino e lei è stata una delle persone più importanti per il cantante: conosciamola meglio.

Chi è Carmen Fiorentino? E’ una donna meravigliosa

Non tutti sanno che nel 2017 Stash ha chiuso un’importantissima storia d’amore durata per ben 10 anni con una giovane ragazza di nome Carmen Fiorentino. Lei è una nota giornalista di moda e design. L’ex fidanzata del cantante, non ama apparire, infatti, è sempre rimasta lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

I due si conoscono da quando erano adolescenti, ma il loro amore è terminato dopo dieci anni. Da un’intervista rilasciata proprio da Stash, sappiamo che non si sono lasciati in maniera burrascosa, anzi sono rimasti in buoni rapporti.

Le loro strade si sono completamente separate, infatti, il cantante ha raggiunto un successo incredibile in Italia, invece Carmen si è trasferita in Australia. Da come possiamo vedere dalle immagini, l’ex fidanzata del frontman dei The Kolors è bellissima, un vero schianto.