“Puoi fare la richiesta d’accompagnamento” Gaffe enorme di Stefano De Martino sugli invalidi

Gaffe enorme del famoso Stefano De Martino, le sue parole non passano inosservate. Ecco cosa è successo realmente e da cosa deriva il suo sfogo.

Il famoso ballerino nonché conduttore televisivo nelle ultime ore ha scatenato il caos per via di alcune sue parole dette direttamente in diretta televisiva. In questo ultimo periodo il suo nome è risuonato praticamente sulla bocca di tutti. Ogni conduttore televisivo ha tentato in ogni modo di aggiudicarsi una sua intervista con il solo intento di scoprire cosa realmente sta accadendo tra le mura di casa sua.

Per chi non lo sapesse il famoso ex ballerino attualmente si ritrova in una situazione molto delicata, pare infatti che la sua famiglia si stia nuovamente riunendo. Dopo anni di separazione dalla famosa showgirl Belen Rodriguez i due hanno trovato una nuova sintonia che gli consente di vivere insieme.

A quanto pare quindi i due cercano di recuperare il tempo perso anche se entrambi attualmente si ritrovano particolarmente impegnati. Stefano ad esempio tuttora ricopre il ruolo di giudice all’interno del rinomato programma di Maria De Filippi. La gaffe del giudice è avvenuta proprio nello studio di Amici. Vediamo quindi insieme cosa è realmente accaduto e da cosa deriva questa sua frase.

Stefano De Martino, gaffe nello studio di Amici: i dettagli

Nella scorsa puntata come al solito ogni concorrente si è esibito davanti ad una vasta platea ed a tutto il pubblico da casa, il quale ha seguito attentamente ogni secondo delle riprese. Per via del suo ruolo lui si è ritrova a giudicare tutte le esibizioni dei giovani allievi chiamati al centro dello studio ad esibirsi.

Dopo le vari esibizioni però ad esibirsi sono stati proprio i professori degli allievi e questi ultimi hanno creato un’atmosfera unica. Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro hanno conquistato l’attenzione del pubblico ma ad aggiudicarsi la vittoria del guanto di sfida sono stati proprio Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

La loro esibizione davvero esilarante ha conquistato i giudici, i quali hanno deciso di premiare l’impegno del produttore Rudy Zerbi, anche se quest’ultimo non ha si è rivelato di certo all’altezza del ballo da loro presentato. Dopo la visione della performance infatti il giudice ha deciso di esprimere il suo parere a riguardo.

“Ci sono tutte le basi per fare la richiesta di accompagnamento.” – Queste sono le parole del giudice riguardo la performance di Rudy. Quest’ultimo infatti era praticamente senza fiato, eppure non ha seguito tutto i passi di danza pensati dalla Celentano. Per questo motivo hanno evidenziato il tutto scherzosamente.