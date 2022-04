Isola dei famosi, Nick dei cugini di campagna senza pudore nel cuore della notte: “Che schifo” | VIDEO

Il concorrente Nick dei Cugini di Campagna lo fa senza vergogna nel cuore della notte sull’Isola Dei Famosi. Ecco tutta la verità su quanto accaduto sotto gli occhi di tutti.

Nelle ultime ore il concorrente ha attirato nuovamente l’attenzione su di sé per via di alcuni comportamenti e gesti compiuti sotto gli occhi di tutti i telespettatori. Il suo percorso è iniziato solo qualche giorni fa e, fina dei primi secondi in cui ha messo i piedi sull’isola, tutto è cambiato. Per chi non lo sapesse infatti inizialmente il cantante aveva una compagnia fissa con cui poter partecipare al programma televisivo condotto dalla famigerata Ilary Blasi, ovviamente stiamo parlando di Silvano.

Quest’ultimo però, subito dopo il suo arrivo sull’isola, ha dovuto prontamente abbandonare il reality. A prendere questa decisone è stata la redazione stessa con ovviamente la conduttrice, pare infatti che l’ex concorrente abbia bestemmiato appena arrivato sull’isola e per questo motivo il suo percorso è stato prontamente troncato.

La coppia quindi si è prontamente scoppiata ancor prima che per i due potessero iniziare i giochi. Nonostante questa assurda situazione però Nick ha deciso di procedere e lasciandosi alle spalle questo assurdo episodio. Nelle ultime ore però anche lui ha attirato il giudizio del pubblico su di lui, vediamo quindi nel dettaglio di che cosa si tratta.

Nick dei Cugini di Campagna senza vergogna all’Isola dei Famosi: il suo gesto

Come ben saprete ogni personaggio che decide di prendere parte ad un programma del genere deve tener a mente innumerevoli fattori, tra cui quello che coinvolge particolarmente la sua privacy.

Quest’ultima infatti in un programma del genere non esiste, ognuno di loro viene filmato h24/7. Sapendo questo però alcuni di loro si contengono, scelta che però lui non ha deciso di prendere.

Pare infatti che nelle ultime ore abbia compiuto un gesto a dir poco vergognoso ed incredibilmente discutibile. Durante una discussione infatti il naufrago si è alzato in piedi, tenendo con una mano un palo per sorreggersi. Quello che è accaduto dopo ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Secondo quanto confermano alcune riprese infatti il naufrago ha inserito la sua mano nel dietro dei suoi pantaloni per poi mostrare la mano ai suoi compagni entusiasta.

Questo suo gesto ovviamente non è passato inosservato, per quanto si possa comprendere la situazione difficile in cui vivono i concorrenti, questi devono comunque tenere a mente che vi sono innumerevoli persone che guardano seguono attentamente il programma.