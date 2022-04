“È in attesa”, incredibile scoop in casa reale: la Regina non può essere che contenta

By

L’amatissima duchessa “è in attesa”. La Regina Elisabetta non può che gioire per questa notizia meravigliosa. La famiglia si allarga, incredibile scoop nella Royal Family.

Lieta notizia per la Royal Family

Non sono stati mesi semplici, questi, per i membri più importanti del clan elisabettiano. La monarca inglese e il suo entourage, hanno dovuto affrontare settimane molto complicate sia da un punto di vista istituzionale che privato.

La Regina Elisabetta si ritrova a combattere su più fronti risolvendo beghe familiari che si riversano però anche sulla sua reggenza. Qualche settimana fa c’è stata la commemorazione in onore del principe Filippo deceduto il 9 Aprile 2021.

Grandi assenti, Harry e Meghan che hanno deciso di non presentarsi per problemi legati alla sicurezza. Diventa invece sempre più ingombrante la presenza del terzogenito della monarca, il duca Andrea di York, che avvicinandosi alla madre, cerca di ripulire la sua immagine macchiata da crimini infamanti che hanno gettato vergogna sulla Royal Family.

A tutte queste notizie negative se ne aggiunge però una positiva: proprio lei “è in attesa”. Un incredibile scoop travolge la casa reale e la regina non potrebbe essere più contenta.

La Royal Family si allarga, la regina è al settimo cielo

Giungono belle notizie a Buckingham Palace, proprio loro sono pronti ad accogliere un altro figlio. Stiamo parlando di Harry e Meghan. Ebbene sì, avete letto bene. Se solo qualche settimana fa si parlava di crisi coniugale e divorzio già pronto per essere firmato, i sostenitori della coppia reale più chiacchierata e discussa di sempre, possono stare tranquilli.

Sembra infatti che le cose tra i duchi del Sussex procedano a gonfie vele tanto che i due bellissimi hanno deciso addirittura di allargare la famiglia. Meghan potrebbe essere in dolce attesa.

La Markle evita di mostrarsi in pubblico, mormorano esperti di gossip e pettegolezzi reali, per nascondere il pancino che comincia ad essere evidente. La duchessa, tra qualche settimana, potrebbe essere pronta a fare il lieto annuncio.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni. Anche il settimanale italiano Vero lancia questo scoop clamoroso parlando di una crisi in realtà mai esistita tra i duchi del Sussex e addirittura dell’arrivo di un terzo figlio.

Harry e Meghan hanno già espresso in passato, in diverse interviste, il loro desiderio di allargare la famiglia anche se, come specificato più volte dal secondogenito di Lady Diana, lui non vorrebbe una famiglia troppo numerosa.

In ogni caso, Lilibet e Archie potrebbero presto avere a che fare con un terzo fratellino o sorellina. Ripetiamo che sono, per ora, solo voci di corridoio che diventano però, giorno dopo giorno, sempre più insistenti.

Una fonte vicina ai duchi del Sussex, in un’intervista rilasciata al settimanale New idea, afferma che Harry e consorte sono pronti ad accogliere un terzo bebè. Meghan si sente pronta ad essere mamma per la terza volta e Harry a crescere un nuovo a pargoletto, d’altronde fare il padre gli riesce benissimo. Afferma sempre l’insider, che il secondogenito di Lady Diana, quando è con i suoi figli, è l’uomo più felice al mondo.