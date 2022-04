Uno dei conduttori più amati della televisione italiana è proprio Alberto Matano. Lui è apprezzatissimo dal pubblico del piccolo schermo, ma avete mai visto dove abita? La sua casa è un sogno ad occhi aperti: scopriamo di più.

Non tutti sanno che il conduttore de La Vita in Diretta, Albero Matano, vive in un bellissimo appartamento in uno dei quartieri più eleganti di Roma. La sua casa sembra veramente un hotel a 5 stelle, i dettagli sono pazzeschi: vediamo gli scatti della sua preziosa dimora.

Dove vive Alberto Matano? Un sogno ad occhi aperti

Alberto Matano è uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Grazie alla sua gentilezza e sensibilità è entrato nel cuore di milioni di telespettatori che vogliono saperne sempre di più su di lui e della sua vita privata.

Il suo lavoro come giornalista e presentatore, lo tengono sempre molto impegnato, ma quando ha del tempo libero si rilassa nel suo bellissimo appartamento nel cuore di Roma. Dalle immagini che ha pubblicato sui social abbiamo potuto notare qualche dettaglio della sua casa.

In particolare, abbiamo notato che l’eleganza e la comodità sono le qualità che caratterizzano l’intera casa di Alberto, sembra che viva in un hotel a cinque stelle: vediamola, rimarrete a bocca aperta.

La casa di Alberto Matano | FOTO

L’eleganza di Alberto Matano è nota a tutti e ovviamente anche il suo appartamento è di uno stile sorprendente. Nonostante non ami parlare della sua vita privata, conosciamo alcuni dettagli della sua bellissima casa grazie a degli scatti che ha pubblicato nel suo profilo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

La sua dimora è un mix di eleganza e modernità, bellissima. Inoltre, la terrazza si affaccia un bellissimo parco verde. In molti sapranno la sua passione per il cibo, infatti, ha una cucina davvero spaziosa dove può divertirsi ai fornelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alberto Matano (@albertomatano)

Non mancano dei bellissimi angoli in cui si rilassa oppure dove può svolgere attività fisica. Anche lontano dalle telecamere lui non abbandona la classe, infatti, ci sono tantissimi angoli dedicati all’arte che si abbinano al meraviglioso arredamento. Insomma, un vero paradiso dove Alberto Matano trascorre la maggior parte del suo tempo libero, lontano dalle telecamere.