Roberta Morise, Carlo Conti chi? Guardate con chi sta: difficile trovare un uomo così bello | FOTO

By

Dopo l’intensa storia d’amore con Carlo Conti, Roberta Morise ha ritrovato di nuovo la felicità con un uomo bellissimo. Lui è anche il rampollo di una famiglia di imprenditori italiani molto importanti: conosciamolo meglio.

Roberta Morise, tutti la ricordano per la sua lunga relazione passata con il conduttore Carlo Conti. Oggi ha ritrovato la felicità in amore con un famoso imprenditore italiano. L’uomo è stato anche l’ex compagno di Raffaella Fico, lo conosciamo bene, si chiama Giulio Fratini: conosciamolo meglio.

Roberta Morise: vita privata

Tutti ricorderanno quando Roberta Morise era al fianco di Carlo Conti nella storica trasmissione di Rai 1, “L’eredità”. Vestiva i panni della Professoressa e proprio lì si è innamorata dello storico conduttore.

La loro storia d’amore è durata tantissimi anni, ma la rottura è arrivata nel 2011. I due non sono rimasti in buoni rapporti, infatti, nel corso di un’intervista, lei raccontò:

“Ho saputo delle nozze (tra Carlo Conti e Francesca Vaccaro) e ovviamente non potevo certo rimanere indifferente. Mi è venuto spontaneo prendere il telefono. E’ vero che ti sposi con Francesca? Lui è stato vago. Quando ci siamo lasciati si è detto che io volessi il matrimonio e i figli e Carlo no. Ma non era così, anzi…”

All’inizio c’era un bellissimo rapporto tra i due, ma a lungo andare il loro legame si è logorato. Un amore che è finito, forse per colpa della differenza d’età. Ma oggi Roberta ha cambiato pagina grazie ad un bellissimo uomo, lui si chiama Giulio Fratini: conosciamolo meglio.

Chi è Giulio Fratini? Il nuovo compagno di Roberta Morise

Giulio Fratini è il nuovo fidanzato di Roberta Morise. Classe 1992, nato il 12 marzo sotto il segno zodiacale del pesci. L’uomo proviene da una delle famiglie di imprenditori italiani più importanti.

Suo padre, infatti, è il proprietario della catena di alberghi di lusso Wtb Hotels e della collezione di orologi più grande e preziosa del mondo, Fratini. Suo nonno, invece, è stato il fondatore dello storico marchio italiano Confezioni Fratini, ovvero l’attuale Jeans Rifle.

Non tutti sanno che Giulio, per alcuni mesi è stato fidanzato con la famosissima showgirl, Raffaella Fico. Un flirt durato per pochissimo tempo, ma ora è legato alla bellissima Roberta Morise. I due sono usciti allo scoperto solamente a marzo, sono molto riservati, infatti, stanno cercando di tutelare il più possibile la loro storia d’amore.