“Per colpa del diabete”, Luigi si apre con Maria: non potrà mai farlo | Lo confessa ad Amici

Il giovane allievo Luigi confessa tutto alla conduttrice Maria De Filippi ad Amici, lui non potrà mai farlo nella sua vita: ecco tutta la spiegazione e di che cosa si tratta.

Lui ha ormai conquistato l’attenzione e la stima di moltissimi telespettatori del programma. Il suo carattere particolare ed il suo talento infatti hanno conquistato prontamente il rispetto di tutto il pubblico del talent. Sono ormai diversi mesi che lui si trova all’interno della casetta del rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, da allora lui è completamente cambiato. Il ragazzo infatti ha iniziato a comprendere molto altro di ciò che già conosceva.

Di fatto è cresciuto incredibilmente sia professionalmente che personalmente. I pasi fatti infatti gli sono stati riconosciuti perfino dagli stessi professori, in molti pensano che il giovane talento abbia un potenziale davvero sorprendente e per questo motivo infatti si aspettano davvero molto da lui.

Nell’ambito personale invece, i suoi compagni hanno lamentato spesso il fatto che, durante le varie discussioni o semplicemente nella sua quotidianità il ragazzo si astiene a priori dagli argomenti trattati. Ebbene, nei vari mesi abbiamo potuto costatare che il suo carattere singolare non viene particolarmente compreso da tutti gli altri ragazzi presenti all’interno del programma.

Luigi confessa tutto a Maria ad Amici, le sue parole la lasciano completamente senza parole

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore il giovane allievo ha sorpreso la conduttrice per via di una sua confessione molto intima. Per quanto possa apparire spensierato il ragazzo, in realtà sono molti i pensieri che turbano la sua mente anche se preferisce non darlo a vedere davanti alle telecamere.

Inoltre, il ragazzo a prescindere non può assolutamente mostrare eccessivamente le sue emozioni per via di un nemico invisibile che lo accompagna quotidianamente.

Per chi non lo sapesse lui soffre di diabete ed è molto limitato proprio per questo. “Cerco di rilassarmi, sincero. Lo devi avere per il diabete, quindi. Se io mi faccio perdere dall’adrenalina o da altre emozioni mi incide sulla glicemia. È per questo che io spesso evito.”

Luigi parla a Maria del diabete..❤️ pic.twitter.com/uqg15vca7E — Ginevra (@Ginevracasalin) April 16, 2022

Questa è la confessione dell’ormai famoso cantante Luigi, la quale spiega infatti innumerevoli situazione capitate perfino mesi fa. La conduttrice è rimasta letteralmente senza parole nel sentire la sua confessione ed anzi ha poi cercato di rimediare prontamente pensando che le sue parole l’avessero potuto ferire in qualche modo. Il ragazzo però poi ha semplicemente tranquillizzato Maria dicendole che lui è ormai abituato a situazioni del genere.