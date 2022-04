Jeremias Rodriguez, l’ex la conosciamo benissimo: è stata sul trono di Maria a UeD

Il naufrago de L’Isola dei Famosi alla seconda, Jeremias Rodriguez attualmente è fidanzatissimo ma non tutti conoscono una delle sue ex. Vediamo chi è.

Jeremias Rodriguez è in Honduras insieme al padre. A supportarlo in studio la sorella Cecilia.

Jeremias Rodriguez contro tutti

In Honduras insieme al padre, Jeremias Rodriguez si sta facendo notare per il suo caratterino. Del resto, buon sangue non mente. Non sono mancati i commenti della sorella Cecilia che, sul suo profilo Instagram, ha raccontato che è difficile sottostare a delle regole davvero troppo rigide.

I fan, intanto, sostengono che ci sia un accanimento eccessivo nei confronti dei Rodriguez. I naufraghi in Honduras, ha raccontato Cecilia, così come in tutti gli altri reality, non conoscono cosa piace al pubblico e qual è il sentiment di chi è fuori. Perciò si instaurano delle dinamiche che non sempre piacciono.

Jeremias Rodriguez è alla sua seconda volta in Honduras. La prima, si innamorò di Soleil sorge e si visse l’avventura a 360 gradi insieme a lei. Una storia che durò pochissimo. Soleil, però, non è l’unica sua ex proveniente dal parterre di Uomini e Donne. Vediamo chi è l’altra.

Chi è una delle ex?

Era il 2015 quando Jeremias Rodriguez iniziò a frequentare una ragazza vista da Maria De Filippi, a Uomini e Donne. Il legame tra il fratello di Belen e Rossella Intellicato venne ufficializzato attraverso il suo profilo Instagram.

All’epoca Jeremias era un volto quasi sconosciuto al mondo dello spettacolo. L’ufficializzazione della relazione avvenne a San Valentino. Per la Intellicato, all’epoca, si sollevò un polverone a Uomini e Donne. La ragazza, infatti, quasi in contemporanea con la nuova relazione, aveva annunciato di voler lasciare il programma a causa di una lite con Tina Cipollari. I suoi corteggiatori erano rimasti lì senza più vederla tornare nel programma.

Gianni Sperti commentò l’abbandono dicendo che, in realtà, era stato meglio così perché avevano avuto modo di capire che tipo di persona fosse. Successivamente, commentò di aver trovato l’amore fuori dal programma e, anche se avrebbe voluto salutare tutti, la vita da un lato toglie e da un lato da.

In realtà, la relazione tra i due durò molto poco. Tanto che Cecilia Rodriguez commentò la relazione come una semplice frequentazione che non aveva avuto modo di sbocciare.