“Harry torna a Buckingham Palace”, è tutto vero: ha mollato lei a casa | Sudditi sconvolti

Un portavoce della coppia annuncia alla BBC il ritorno del Principe Harry a Buckingham Palace. Non tornava dal funerale del nonno.

Arriva la notizia che tutti stavano aspettando: il principe Harry è tornato a casa, dalla sua famiglia, a Londra, dopo tantissimi mesi di assenza.

A comunicarlo è una fonte certa della coppia, che lo ha annunciato alla BBC.

La relazione tra il principe Harry e la famiglia reale

Ricorderete sicuramente quando i rapporti tra Harry e la famiglia reale si sono incrinati del tutto.

Stiamo parlando dell’intervista choc rilasciata dal principe e dalla moglie in America a Oprah Winfrey.

In quell’occasione, la coppia aveva lanciato delle pesantissime accuse alla famiglia d’origine di Harry, in riferimento soprattutto alla gravidanza di Meghan e alle parole spese nei confronti di Archie, prima ancora che nascesse.

All’epoca, la coppia non volle svelare chi fosse stato l’autore delle pesanti affermazioni, ma aveva sottolineato non fossero stati né la regina né il marito.

Da quel momento Harry non tornò più a Buckingham Palace, se non per il funerale del nonno. Ora, però, in base alle fonti, Harry sarebbe ritornato all’ovile.

I duchi di Sussex tornano a Buckingham Palace

Il principe Harry e la moglie americana, Meghan Markle, sarebbero ritornati a Buckingham Palace.

Dopo aver rinunciato a tutti i benefici reali, la coppia si era trasferita nella patria d’origine dell’attrice. Da quel momento, avevano interrotto ogni contatto con la famiglia reale e avevano iniziato una vita differente assieme ad Archie.

Adesso, invece, sono tornati a Londra, dove hanno incontrato a Windsor la regina Elisabetta II. I duchi del Sussex si sarebbero fermati alcuni giorni presso la reggia, mentre erano in viaggio verso l’Aia, in Olanda.

Una volta nel Paese, assisteranno agli Invictus Games, ma nel frattempo hanno scelto di fare una vacanza in Inghilterra.

Secondo le indiscrezioni, la coppia avrebbe anche incontrato il principe Carlo. Come sicuramente ricorderete, i due hanno saltato la messa di commemorazione del principe Filippo, a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, che si era tenuta all’Abbazia di Westminster.

Della piccola Lilibet ed Archie nessuna traccia, che i due siano rimasti a casa accuditi dalla baby-sitter? molto probabile. Mossa inaspettata questa di Harry, in quanto, da tempo si parla di un possibile incontro tra la regina e la più piccola di casa reale. Eppure, il principe sembrerebbe proprio averla lasciata a casa.

Adesso, la coppia ha deciso in ritardo di fare una capatina in Inghilterra, dove in realtà non si sente al sicuro. Ricordiamo che qualche tempo fa il principe e la moglie avevano lamentato problemi di sicurezza per le visite nel Regno.

Proprio per tale motivo avevano avviato una causa contro l’Home Office in modo da ottenere una scorta durante le loro visite a Londra.