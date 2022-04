Enrico Papi, ma la moglie quanto è bella? Fortunato è dir poco, che donna! | FOTO

Enrico Papi, avete mai visto sua moglie? Una donna davvero bellissima. La sua dolce metà ha un fascino senza eguali. Il conduttore può ritenersi davvero fortunato. Vi mostriamo la sua consorte.

Che uomo fortunato Enrico Papi che ha trovato una moglie bella e intelligente. L’avete mai vista? La sua consorte vi lascerà a bocca aperta. Donna super affascinante.

Enrico Papi ha ottenuto la sua rivincita

Finalmente si è tornati a parlare di Enrico Papi. Il conduttore di Sarabanda ha fatto il suo grande debutto, dopo anni lontano da Mediaset, nuovamente nell’azienda che per tanti anni è stata la sua seconda casa.

Attualmente è il conduttore di Big show, una trasmissione del tutto innovativa in onda ogni venerdì su Canale 5. Il programma da lui condotto ha ottenuto, perlomeno fino ad ora, consensi positivi: ogni puntata si è conclusa con share di ascolto piuttosto alti.

Enrico Papi ha avuto decisamente la sua rivincita. Per lungo tempo si è allontanato dalla televisione ed è ritornato al centro dell’attenzione solo da qualche anno per la sua presenza su TV8, al timone della trasmissione Name that tune- Indovina la canzone.

Fortunatamente, i vertici di casa Mediaset si sono resi conto della sua bravura e gli hanno dato un’altra possibilità. Dopo Scherzi a parte, nuova edizione, ora è al timone di una trasmissione cucita perfettamente su di lui.

In tutti questi anni lontano dal piccolo schermo, Enrico Papi ha avuto sempre una spalla su cui contare, la sua adorata moglie. L’avete mai vista? Lei è bellissima, una donna dal fascino straordinario.

Chi è la bellissima moglie del conduttore

Enrico Papi non si può certo lamentare. La sua vita professionale va a gonfie vele e anche quella sentimentale è perfetta. Sposato da tanti anni con Raffaella Schifino, si può considerare senza dubbio un uomo fortunato.

Avete visto quanto è bella? La Schifino è di una bellezza stratosferica. Raffaella ed Enrico sono sposati da 24 anni. In un’intervista rilasciata recentemente a Verissimo da Silvia Toffanin ha affermato:

“Ancora mi sopporta, ha una grande pazienza. Nella vita un matrimonio può funzionare se si diventa complici. La dose di sopportazione più vai avanti con gli anni, più aumenta”.

Raffaella ed Enrico sono felici. I due sono genitori di due figli Rebecca, che vive negli Stati Uniti e Jacopo. Papi stravede per la sua dolce metà che è sempre stata l’unica spalla su cui abbia mai potuto contare.

Per un lungo periodo di tempo è stato lontano dai riflettori e ha vissuto un periodo di depressione. Raffaella era al suo fianco e ora che Papi sta riscuotendo un grande successo televisivo, la moglie condivide con lui la gioia della rivincita.

Bionda, occhi dolci e sorriso smagliante Raffaella è davvero bellissima. Insieme lei ed Enrico sono meravigliosi. I loro sguardi complici parlano da soli, sono una coppia davvero invidiabile.