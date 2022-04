Charlotte Casiraghi, ha perso la testa per un famosissimo 50enne: molla tutto per lui | Che scandalo

Charlotte Casiraghi, nuovo colpo di testa per la figlia di Carolina di Monaco. La bella reale ha perso la testa per un cinquantenne famosissimo. Lui è conosciuto in tutto il mondo.

Nuovo scandalo nella famiglia Casiraghi-Grimaldi. La bella Charlotte ha perso la testa per un uomo molto famoso. Ecco chi è il cinquantenne che ha sconvolto la vita della reale.

Scandalo a Monaco

La famiglia Grimaldi di nuovo al centro dell’attenzione. I componenti di una delle dinastie più potenti del mondo sono nuovamente nell’occhio del ciclone. Questa volta, protagonisti non sono Alberto e Charlene ma un’altra reale, la bella Charlotte Casiraghi.

La figlia di Stefano Casiraghi e di Carolina di Monaco sta attraversando un periodo privato non particolarmente roseo: è in crisi con il compagno, Dimitri Rassam, dal quale vuole divorziare.

Da settimane circolano voci di un imminente divorzio che per il momento non c’è stato solo per gentile intercessione di mamma Carolina. La sorella di Alberto II è particolarmente affezionata al genero ma soprattutto alla mamma di lui, l’attrice francese Carol Bouquet che è sua intima amica.

Charlotte però non ne vuole sapere, vuole ricominciare una vita senza Dimitri. Nota a palazzo per essere la figlia ribelle di Carolina di Monaco, la bella Casiraghi anche in passato ha messo in crisi la famiglia Grimaldi con i i suoi colpi di testa. Sapete per chi ha preso una sbandata? Per un uomo famosissimo che conosce tutto il mondo.

Charlotte Casiraghi ha perso la testa per lui

Charlotte Casiraghi è convinta: vuole il divorzio da Dimitri Rassam. I due, che stanno insieme dal 2018, stanno attraversando un periodo molto complicato. La secondogenita di Carolina di Monaco è nota per i suoi frequenti colpi di testa.

Non è la prima volta che si rifugia tra le braccia di un altro uomo. Sapete per chi ha perso la testa qualche anno fa? Lui è famosissimo, uno dei gli uomini più ricchi e conosciuti del mondo. Stiamo parlando di Gad Elmaleh.

L’umorista e comico marocchino e la Casiraghi hanno avuto una relazione nel 2011. Charlotte, al tempo, lasciò il suo ex fidanzato proprio per iniziare una relazione con Elmaleh.

La loro è stata una passione travolgente. Dal loro amore è nato anche un figlio, Raphael. Il loro sentimento purtroppo è finito nel 2015 ma a quanto pare i due sono rimasti in buoni rapporti.

Il famoso comico, in alcuni dei suoi sketch, ha parlato più volte della famiglia Grimaldi e anche di Carolina, sua ex suocera, della quale conserva un ricordo molto bello. Gad ha menzionato anche Alberto di Monaco da lui definito come una persona divertente e dallo spiccato senso dell’umorismo.

Che Elmaleh sia di nuovo la causa dei dubbi matrimoniali di Charlotte? Qualcuno ha insinuato che la figlia di Carolina di Monaco si sia riavvicinata al comico ma si tratta solamente di rumors che per il momento non sono stati confermati.

L’unica certezza è che la Casiraghi è infelice e sta attraversando un periodo buio. La lontananza da Dimitri sembra per lei, al momento, l’unica soluzione possibile per riprendere in mano la sua vita.