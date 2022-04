Vladimir Luxuria, avete capito quanto intasca ogni volta all’Isola? Che cifre! | Beata lei

By

Vladimir Luxuria, sapete quanto guadagna l’opinionista dell’Isola dei Famosi? Per la sua presenza in studio, ogni settimana, percepisce cifre davvero da capogiro. Assurdo.

La bravissima e apprezzatissima opinionista dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi guadagna cifre astronomiche per la sua presenza in trasmissione. Sapete a quanto ammonta il suo cachet? Rimarrete a bocca aperta.

Vladimir Luxuria, la peperina opinionista dell’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria bazzica sul piccolo schermo da ormai tanti anni ed è apprezzatissima dai telespettatori per la sua ironia, ma soprattutto per la sua schiettezza. Ilary Blasi, quest’anno, l’ha voluta al suo fianco come opinionista insieme a Nicola Savino.

Con la battuta sempre pronta, l’ironia pungente e il sorriso sempre stampato sul volto, rappresenta il prototipo perfetto di commentatrice di un reality avventuroso come è per l’appunto L’Isola dei Famosi.

Ora si trova a commentare le avventure dei naufraghi in una veste diversa ma lei stessa, prima ancora di diventare opinionista, è stata una concorrente. L’ex politica ha partecipato alla sesta edizione del noto survival game conquistando addirittura la vittoria e aggiudicandosi il montepremi finale pari a 200.000 euro.

A proposito di cifre, sapete quanto guadagna adesso nel suo ruolo da opinionista della trasmissione? Rimarrete a bocca aperta. Stiamo parlando di cifre davvero astronomiche.

Quanto guadagna l’opinionista dell’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono stati scelti personalmente da Ilary Blasi come opinionisti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La moglie di Francesco Totti ha tenuto che al suo fianco ci fosse l’ex politica, particolarmente da lei apprezzata per la sua schiettezza e la sua ironia.

Ovviamente, la presenza in trasmissione dei due commentatori non è gratuita. Sapete, in particolare, quanto guadagna Vladimir Luxuria? Parliamo di cifre davvero stratosferiche. Chiaramente, gli opinionisti guadagnano di meno rispetto alla conduttrice.

Ilary Blasi percepirebbe un cachet pari a 20.000 euro a puntata, considerando che le puntate a settimana sono due, la moglie di Francesco Totti si porta a casa ogni settimana ben 40.000 euro.

Per quanto riguarda invece Vladimir Luxuria, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi guadagnerebbe 20.000 euro a settimana e cioè 10.000 euro a puntata. Insomma, cifre davvero considerevoli.

Se pensiamo che fino ad ora sono andate in onda 6 puntate, fare i calcoli è piuttosto semplice: Vladimir Luxuria ha portato a casa già 60.000 euro. Considerato che la trasmissione terminerà intorno alla fine di giugno, fino ad allora la peperina opinionista avrà messo da parte davvero un bel gruzzoletto.

I telespettatori adorano Vladimir. Lei è seguitissima anche sui social e il pubblico attende con ansia gli appuntamenti settimanali dell’Isola proprio per ascoltare anche i commenti e gli interrogativi posti sui naufraghi dall’opinionista.