Ma quale Kate e Meghan, avete visto la figlia di Camilla Parker? È di una bellezza fuori dal normale

Avete mai visto la figlia di Camilla Parker? Altro che Kate e Meghan! La figlia della futura regina d’Inghilterra è di una bellezza disarmante, è davvero stratosferica. Ve la presentiamo.

Camilla Shand e Andrew Parker Bowles, storia di un matrimonio fallito

Camilla Parker Bowles che nasce come Camilla Shand, è stata per lungo tempo la moglie del generale Andrew Parker Bowles, una presenza importante alla corte di Inghilterra. L’attuale moglie del principe Carlo e il generale, sono convolati a nozze nel 1973.

Il loro matrimonio è durato fino al 1995, anno in cui la Parker ha chiesto il divorzio iniziando a frequentare il Principe Carlo. Per tanto tempo, l’attuale duchessa di Cornovaglia è stata l’amante segreta del futuro di Inghilterra, il terzo incomodo in un matrimonio che la stessa Lady Diana definì, per i suoi gusti, troppo affollato.

Dal 2005, Camilla è la moglie del Principe Carlo. Sebbene il divorzio non sia ben visto nella monarchia inglese, i due sono riusciti a convolare a nozze grazie al consenso di Elisabetta II, della chiesa d’Inghilterra e del Parlamento. Durante il suo matrimonio con il generale britannico, la Parker ha messo al mondo due figli. Avete mai visto la sua secondogenita? La ragazza è davvero bellissima.

Chi è la bellissima figlia della duchessa di Cornovaglia

Nel 1973 Camilla Shand convola a nozze con l’ufficiale dell’esercito britannico Andrew Parker Bowles. I due mettono su famiglia e nascono due figli, Tom e Laura. Oggi vogliamo parlarvi proprio della secondogenita di casa Parker Bowles.

Laura che oggi porta il cognome del marito, Lopes, è nata nel 1978 ed è una importante curatrice d’arte. Si è tenuta sempre lontano dai riflettori e solo in poche occasioni si è mostrata pubblicamente al fianco della mamma.

La Lopes è cresciuta ad Allington insieme al fratello. Ha studiato in un prestigioso collegio femminile nel Dorset e ha frequentato la Oxford University, studiando marketing e storia dell’arte.

La sua passione per l’arte e la cultura l’hanno portata a lavorare presso la Peggy Guggenheim Collection di Venezia. Ma non è tutto. Ha gestito anche la Space gallery a Belgravia e attualmente è direttore della London’s Eleven Gallery.

Per quanto riguarda la sua vita privata, a differenza della madre, Laura ha mantenuto un profilo piuttosto basso. La giovane è molto discreta e non ha fatto mai parlare di sé per gossip e pettegolezzi.

Nel 2006 è convolata a nozze con il commercialista Harry Lopes, nipote del barone di Roborough, discendente della benestante famiglia degli Astor. Il matrimonio si è celebrato presso una chiesa anglicana nel Westshire.

Il giorno del matrimonio Laura era bellissima e ha indossato una creazione di Anna Valentine, la stessa stilista che ha disegnato l’abito di sua mamma quando è convolata a nozze con il Principe Carlo.

Nel 2008 Laura è diventata mamma di Eliza e l’anno successivo invece dei gemellini Gus e Louis. Proprio la sua primogenita Eliza è stata damigella al matrimonio dei duchi di Cambridge, William e Kate.

Bionda, sguardo seducente, occhi dolci, Laura Lopes è davvero bellissima. Nonostante non sia una reale, la classe e l’eleganza che le appartengono per natura, la fanno sembrare una vera e propria principessa.