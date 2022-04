LDA ingestibile, rompe qualsiasi cosa ad Amici: neanche papà Gigi ha più parole

Amici, LDA ingestibile. Il giovane rompe qualsiasi cosa, neanche papà Gigi D’Alessio ha più parole per lui. Ecco che cosa è accaduto al giovane allievo dell’accademia mariana.

LDA, l’alunno più peperino di Amici

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è il figlio del noto cantautore partenopeo Gigi e della sua ex moglie Carmela Barbato. Il giovane, che ha la musica nel sangue, si sta facendo conoscere dai telespettatori italiani grazie alla sua bravura.

Tra gli allievi preferiti del talent Amici di Maria De Filippi, si può considerare senza dubbio un giovane talentuoso, il mondo della musica lo accoglierà a braccia aperte ed avrà sicuramente grande successo. Già adesso che si sta esibendo ogni settimana in prime time, sta ottenendo un riscontro più che positivo.

I suoi brani sono tra i più ascoltati. I suoi inediti piacciono tantissimo. Considerato dalla produzione e dalla stessa conduttrice tra gli allievi più peperini del talent, più volte il noto figlio d’arte è stato rimproverato dai piani alti per i suoi atteggiamenti troppo irruenti e vivaci. Sapete che cosa ha combinato l’allievo? Non ci crederete mai, neanche il papà, Gigi D’Alessio, ha più parole per lui.

L’allievo di Amici fuori controllo

Non pensate a nulla di male. Il giovane cantautore non ha combinato nessun guaio. Arrivano belle notizie per lui. LDA ha battuto se stesso e anche il papà, superando in ascolti il famoso genitore.

Il suo brano, Quello che fa male, è tra i più ascoltati dai fan di Amici e del cantante. Da settembre 2021, mese e anno in cui è iniziato il talent, fino ad oggi LDA ha ottenuto oltre 19 milioni e mezzo di stream su Spotify Italia.

Il suo inedito è il più ascoltato e scaricato tra quelli proposti dagli allievi di Amici. Un record eccezionale che porterà il giovane a raggiungere a breve il doppio disco di platino. LDA, per avere solo 19 anni, ha già ottenuto delle meravigliose soddisfazioni.

Ha conquistato il suo primo disco di platino e il suo primo disco d’oro e adesso potrebbe arrivare anche il doppio platino. Papà Gigi D’Alessio e al settimo cielo, il figlio d’arte ha superato anche il genitore che non ha mai registrato numeri del genere. Il cantautore napoletano non potrebbe essere più fiero e orgoglioso del figlio.