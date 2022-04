“È rimasta incinta”, lanciata la bomba alle Iene: Teo ‘spiffera’ tutto | Belen non la prende bene

Teo Mammuccari durante la puntata del 13 aprile 2022 de Le Iene ha rivelato alcuni dettagli privati su Belen. Vediamo cosa è successo.

La bella Belen, al timone de Le Iene, ha dichiarato che la conduzione del programma era uno dei suoi desideri più reconditi.

Belen a Le Iene

Non solo bellissima, Belen a Le Iene per molti sta rivelando il suo vero talento: l’ironia. Nell’ultima puntata del programma, però, il pubblico è stato sedotto dalle curve di Belen che sfoggiava un minidress viola con lacci. Viola è generalmente un colore che non si indossa nel mondo dello spettacolo, per superstizione. Una superstizione che la bella showgirl ha deciso di sfidare.

E, stando al favor di pubblico, sembra aver fatto bene. David Koma ha firmato il particolare abito che lasciava i fianchi scoperti, grazie ai lacci su tutta la lunghezza. A completare il look bijoux e sandali gioiello. L’abito è stato realizzato, come abbiamo detto, da David Koma che è uno degli stilisti più desiderati di Hollywood. Il prezzo è di circa 1300 euro.

Anche se Belen è una delle conduttrici più apprezzate, alcune voci volevano che andasse via da Le Iene. Il problema risiederebbe nella sua irriverenza troppo spiccata.

L’annuncio della gravidanza

Teo Mammuccari, nella puntata di mercoledì 13 aprile, si è presentato sul palcoscenico con un’ecografia. Nella stampa era mostrato un feto che l’esilarante conduttore, ha affermato fosse della sorella di Belen Rodriguez Cecilia.

Intanto, Cecilia ed Ignazio sono stati vittime, pochi giorni fa, dell’ennesimo furto. La sorella di Belen ha confessato che ormai sono nel mirino dei ladri. Stavolta è stato rubato un motorino e la borsa di lei.

Alla vista dell’ecografia, Belen credeva che si facesse riferimento a Cicciolina che, però, non avrebbe l’età per concepire. La somiglianza, stando a quanto ha detto il conduttore, con la sorella di Belen era lampante: era nuda, stesa e in completo relax. Tra le risate generali, anche della co conduttrice, la notizia di un’ipotetica gravidanza di Cecilia è stata smentita.

Anche perché come ha detto Belen, mamma Veronica era all’ascolto e, quindi, doveva essere necessariamente tranquillizzata. Del resto, quasi ogni lunedì e giovedì il pubblico vede Cecilia da Ilary Blasi come sostenitrice di Jeremias e suo padre che sono in Honduras come concorrenti all’Isola dei Famosi.