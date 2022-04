“Miss Pinuccia”, Tina mette in imbarazzo la dama del trono over: la prima volta a 21 anni

Da quando Pinuccia è entrata a far parte del trono over di Uomini e Donne, è diventata una delle dame più discusse della trasmissione. Nella scorsa puntata l’abbiamo vista protagonista dell’ennesimo scontro con Tina Cipollari.

In ogni puntata di Uomini e Donne assistiamo ai simpatici siparietti tra Tina Cipollari e Pinuccia. Ma recentemente, l’opinionista l’ha messa in imbarazzo davanti a tutti con un’uscita davvero bizzarra: scopriamo cosa è accaduto.

UeD, Tina Cipollari e Pinuccia: lo scontro

Ormai da settimane, Pinuccia è finita nel mirino di Tina Cipollari, infatti, le due litigano molto spesso. All’inizio però non era così, la dama di Vigevano aveva conquistato il pubblico grazie alla sua simpatica frequentazione con Alessandro Rausa.

Ma quando Pinuccia ha attaccato ferocemente il cavaliere del trono over, sui social sono arrivate tantissime critiche. Non solo, la bionda opinionista di Uomini e Donne l’ha più volte rimproverata per i suoi atteggiamenti, creando così dei forti scontri che hanno anche fatto piangere la signora.

Nella puntata di Lunedì di Uomini e Donne, abbiamo visto Tina Cipollari senza freni, infatti, ha messo in imbarazzo la dama di Vigevano con una domanda bizzarra, anche Maria De Filippi è rimasta sconvolta: scopriamo di più.

Tina Cipollari mette in imbarazzo Pinuccia: la scena è diventata virale | VIDEO

La puntata di lunedì è iniziata con Tina Cipollari che ha chiesto a Maria De Filippi se si potesse fare il test dell’udito su Giovanna. L’opinionista per verificare se la dama sentisse ha domandato:

“Eri vergine alle nozze?”

L’intero studio è scoppiato a ridere, ma la Cipollari non si è fermata qui, perché ha posto la domanda sulla verginità a quasi tutte le donne del parterre femminile del trono over, tra cui Lucia, Ida Platano, Gemma Galgani e Daniela. Ognuna delle dame ha affermato di essere arrivata al matrimonio in perfette condizioni.

La domanda sulla verginità al matrimonio Tina la fa pure a: Claudia Schiffer, Miss Pinuccia, Suor Daniela e J. Lo 😂#uominiedonne pic.twitter.com/FRhUIO9fjE — Arcani_e_Argatti (@cordismei) April 11, 2022

Anche Miss Pinuccia, come la chiama l’opinionista, ha risposto alla curiosità di Tina. La dama di Vigevano ha dichiarato di non aver avuto rapporti intimi prima di sposarsi all’età di 21 anni. In studio il pubblico è scoppiato in una grande risata e sul web la scena è diventata subito virale.