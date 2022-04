Addio alla vecchia Michelle Hunziker: “Ma come si è conciata?”, Capelli scuri e cortissimi | FOTO

La conduttrice Michelle Hunziker cambia radicalmente look, cappelli completamente stravolti: scuri e cortissimi. Ecco le foto che confermano il cambiamento.

In questi ultimi mesi la donna è stata la protagonista indiscussa di innumerevoli chiacchiericci. La separazione dal marito Tomaso Trussardi ha scatenato infatti un putiferio mediatico inimmaginabile. Inoltre, nelle ultime settimane l’abbiamo vista passeggiare mano per la mano ad un famoso chirurgo, ovvero Giovanni Angiolini. Pare infatti che la donna si sia lasciata ormai alle spalle il suo passato con l’ex marito imprenditore e stia ormai vivendo una nuova vita.

Quale miglior modo di stravolgere la propria quotidianità che cambiare radicalmente look? Noi siamo ormai abituati al suo magnifico biondo, il quale l’accompagna ormai da diversi anni. Inoltre è ormai diventato quasi simbolico per la sua persona, tutti di fatto la conoscono anche per via della sua chioma.

Nelle ultime ore però, la donna ha decido di cambiare e per questo motivo ha eliminato il biondo per passare ad un colore completamente diverso dal solito. Mai infatti, nell’arco della sua carriera l’abbiamo vista con dei capelli scuri e davvero cortissimi. Vediamo quindi insieme gli scatti fatti subito dopo il cambiamenti.

Michelle Hunziker cambia look: il colore e la lunghezza dei suoi capelli sconvolgono

Bisogna però ammettere che in questo ultimo periodo in realtà la donna ha deciso di sconvolgere praticamente tutti i suoi piani e non solo il suo look. Nonostante questo però l’abbiamo comunque vista continuare a ricoprire gli innumerevoli ruoli a lei assegnati, come ad esempio quello della conduttrice.

Attualmente infatti si ritrova a ricoprire il ruolo di conduttrice al Tg satirico Striscia la Notizia. In svariate occasioni di fatto, all’interno del programma, ama portare nelle case di tutti delle incredibili imitazioni. Ebbene si, il suo look deriva proprio da questo.

In molti infatti hanno iniziato a domandarsi il perché del suo cambiamento. La conduttrice infatti prima di entrare in scena ha deciso di pubblicare una Instagram Story dove si vedevano chiaramente i capelli neri e corti. Inoltre ha chiesto al pubblico a quale personaggio potesse somigliare tramite un semplice sondaggio. La sua stessa make-up artist è rimasta letteralmente sconvolta nel vedere il risultato finale del suo lavoro.

Ma come si è conciata?? pic.twitter.com/vm2vRXTJYe — Marietta (@Mariettamitica) April 13, 2022

La conduttrice inoltre si è perfino lamentata poiché il giorno stesso aveva fatto il rinnovato il suo fantastico biondo, il lavoro del parrucchiere però è andato quindi sprecato anche se ovviamente questo look non è affatto permanente. Chi imiterà nella prossima puntata?