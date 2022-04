A Pasqua non fare la solita lasagna: prova questa, è eccezionale | In pochi minuti la fanno fuori

By

La lasagna ricotta e spinaci è una variante della classica lasagna al ragù che si prepara in casa in occasione delle feste in cui si riunisce tutta la famiglia.

Una pasta all’uovo soffice avvolge un interno denso e saporito di ricotta e spinaci, un abbinamento super collaudato accompagnato da mozzarella, formaggio e besciamella.

Lasagna di Pasqua

La lasagna ricotta e spinaci si può preparare in due modi, sia preparando da soli la sfoglia, in un procedimento più lungo, che impiegando della sfoglia già pronta.

In commercio possiamo acquistare sia le sfoglie fresche, che quelle secche, che non devono per forza essere precotte.

Ingredienti per 6 persone

250 grammi di sfoglie all’uovo per lasagne

500 grammi di besciamella

500 grammi di spinaci freschi (puliti)

350 grammi di ricotta vaccina

100 grammi di parmigiano reggiano grattugiato

200 grammi di mozzarella fiordilatte

noce moscata q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Iniziamo dunque la preparazione della lasagna ricotta e spinaci, con la cottura delle foglie di spinaci, che andranno a cotte in una pentola con poca acqua salata.

La pentola andrà coperta fino a quando non vedremo gli spinaci diventare morbidi.

Una volta cotti gli spinaci, vanno fatti raffreddare per poterli strizzare bene con le mani ( altrimenti corriamo il rischio di bruciarci), quindi proseguiamo tagliandoli bene con un coltello.

Prendiamo dunque una ciotola capiente e versiamo al suo interno gli spinaci e la ricotta, che andranno conditi con il sale e il pepe e un po’ di noce moscata, secondo il nostro gusto.