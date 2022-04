Uovo di Pasqua Lidl Deluxe, occhio all’etichetta: non immaginerai mai chi lo produce

L’uovo di Pasqua Deluxe a marchio Lidl, ha come produttore un’azienda di dolci italiana che fabbrica il proprio cioccolato e che impiega nocciole locali.

Se provate a comprare le uova di Pasqua Deluxe Lidl vi troverete davanti l’amare scoperta di non trovarne più molte in giro: sono andate a ruba!

Uovo di Pasqua Lild Deluxe

Manca ormai pochissimo alla Pasqua e ormai la stragrande maggioranza delle persone sono nel pieno dell’aria di questa festività primaverile. Nelle case degli italiani sono comparse ovunque uova di Pasqua dai colori sgargianti, o dai colori pastello, con carte brillanti argentate e dorate. Tanti colori per ricordarsi che la Festa quest’anno cadrà il 17 aprile. Nessuno rinuncia ad un simbolo della tradizione come l’Uovo di Pasqua, per questo se ne trovano fatti con cioccolato al latte, o bianco, ma anche con il più amato dagli adulti cioccolato fondente. Tutti rigorosamente devono avere al loro interno una sorpresa. Motivo che rende l’attesa dello scartare le uova di Pasqua un momento molto atteso dai bambini. Ovviamente i grandi puntano sulla qualità del cioccolato. Dunque la Lidl sembrerebbe aver centrato il bersaglio, considerato che i consumatori hanno puntato sull’uovo Deluxe di Lidl, tra le tante uova presenti sugli scaffali del supermercato. Ma perché questo grande successo?

Qualità e convenienza

Si tratta di due elementi che non spesso vanno a braccetto come dovrebbero, se c’è l’una potrebbe mancare l’altra, ma non in questo caso.

Il motivo lo si deve ai prodotti impiegati per fare le uova di Pasqua Deluxe di Lidl, confezionati nello specifico da un’azienda dolciaria italiana che produce da se il cioccolato e, lo fa ad Arquata Scrivia, un piccolo comune piemontese, che dovrebbe impiegare inoltre nocciole locali.

Queste uova che hanno riscosso il favore dei consumatori sono vendute all’apprezzabile prezzo di 7,99 euro e tutto per un uovo che pesa 350 grammi.

L’azienda dolciaria che produce questa delizia è piemontese, per la precisione si tratta di La Suissa, che non si occupa solo di una produzione di dolci stagionali come le uova pasquali, infatti produce cioccolato in vari formati dal 1981.

L’azienda piemontese tra l’altro esporta anche all’estero, infatti in passato riforniva di uova di Pasqua anche Eataly, catena di punti vendita specializzata per far conoscere i prodotti alimentari italiani. Il nome proviene infatti dalla fusione di EAT, ovvero ‘mangiare’ in inglese, e ITALY, Italia.

Un’ulteriore prova che i prodotti nei discount spesso non sono considerati meno buoni di quelli di un normale supermercato solo perché non hanno un marchio noto.