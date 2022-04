UeD, clamoroso: fiocco azzurro proprio per lei, Gianni non trattiene le lacrime | VIDEO

By

UeD, fiocco azzurro nello studio di Maria De Filippi, proprio lei è in attesa di un bellissimo maschietto. Gianni Sperti non trattiene le lacrime. Un video emozionante mostra tutta la gioia dei futuri genitori.

Da tanti anni, la moglie di Maurizio Costanzo, nella sua trasmissione, scocca la freccia dell’amore formando coppie. Alcune riescono a durare anche lontano dai riflettori, altre invece, si sciolgono quando le luci delle telecamere cominciano a spegnersi.

Oggi vogliamo parlarvi di una amatissima protagonista di Uomini e Donne che si trova a vivere un momento meraviglioso. Proprio lei è in dolce attesa di un maschietto. Ecco per chi sta arrivando la cicogna. Lei è bellissima, famosissima ed è stata una delle star indiscusse del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

La cicogna è in arrivo per un amatissima protagonista di Uomini e Donne: Nicole Mazzocato è incinta del suo primo bambino e come annunciato sui social, ha da poco scoperto che si tratta di un maschietto.

Solo qualche settimana fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne aveva annunciato tramite i social di essere in attesa del suo primo figlio dal fidanzato Armando Anastasio. La giovane ha raccontato di aver avuto alcune complicazioni, ragion per cui ha preferito tenere inizialmente per sé questa notizia:

“Noi abbiamo avuto complicazioni neanche tanto felici, ma poi è andato tutto ok. L’ho detto a mia mamma tra il terzo e quarto mese, hanno aspettato tutti. Quando io ero fuori pericolo, quando eravamo pronti per annunciarlo, l’abbiamo fatto”.

Nelle scorse ore, Nicole ha scoperto, insieme ad alcuni amici, il sesso del maschietto con una piccola festa. L’ex corteggiatrice ha fatto scoppiare il palloncino che ha svelato il sesso del primo figlio.

Gioia immensa per la coppia che dopo settimane difficili può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Nicole Mazzocato si è fatta conoscere per la sua partecipazione, qualche anno fa, a Uomini e Donne.

Lei è stata la corteggiatrice e poi scelta di Fabio Colloricchio. La loro storia, dopo anni di amore, è terminata bruscamente. Lui oggi è felice con un volto noto della TV spagnola che tra l’altro è in dolce attesa, mentre Nicole fa coppia fissa con Armando Anastasio già da qualche tempo.

Tantissimi sono i commenti di congratulazione che la bellissima ha ricevuto. Tra i tanti anche quello di Gianni Sperti che si è detto particolarmente commosso.

I due che sono molto social, si mostrano spesso insieme e condividono ogni attimo della loro vita privata e professionale con i loro tantissimi fan. Il video nel quale l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne scopre il sesso del bimbo ha fatto il giro dei social.