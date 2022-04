Miriana Trevisan, Biagio? Altroché, torna dall’unico uomo della sua vita: ha deciso

Miriana Trevisan, dopo Biagio D’Anelli volta definitivamente pagina: ritorna dall’unico uomo che abbia mai veramente amato. Ecco a chi ha fatto una meravigliosa dedica social mostrandosi in sua compagnia. I fan al settimo cielo.

Miriana Trevisan è innamorata e si mostra sui social con l’uomo della sua vita: è ritornata da lui. Altro che Biagio D’Anelli, l’opinionista ormai è acqua passata. Ecco chi ha conquistato il cuore della bellissima.

Miriana Trevisan volta pagina dopo Biagio D’Anelli

Miriana Trevisan è una delle showgirl più amate del piccolo schermo. Dopo anni lontana dalla televisione, ha fatto il suo ingresso, in maniera trionfale, alla sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Il reality condotto da Alfonso Signorini che si è concluso poco più di un mese fa, l’ha rilanciata nuovamente al successo. Anche se nessuno si era dimenticato della Trevisan, per un po’ di tempo lei si è volontariamente ritirata dalle scene pubbliche per dedicarsi alla famiglia e a sé stessa.

Nella casa del Grande Fratello ha iniziato una relazione, se tale la si può definire, con l’opinionista Mediaset, Biagio D’Anelli ma una volta uscita dal bunker di Cinecittà, tutto è stato rimesso in discussione: tra verità dette e non dette, Miriana e Biagio si sono lasciati in pessimi rapporti.

Ormai la Trevisan non ha più intenzione di lasciare la televisione e presto potrebbe arrivare per lei uno nuovo progetto lavorativo. Intanto, per quanto riguarda la sua vita privata, la ex gieffina si è mostrata sui social in compagnia di un altro uomo. A lui ha fatto una meravigliosa dichiarazione d’amore, Biagio è ormai acqua passata.

L’ex gieffina ritorna dall’unico uomo della sua vita

Miriana Trevisan è al settimo cielo. La ex valletta di Mike Bongiorno ha capito chi davvero vuole accanto a sé. Sui social si è mostrata in compagnia dell’unico amore della sua vita. Se state pensando a Pago, dobbiamo purtroppo frenare il vostro entusiasmo. L’unico amore di Miriana Trevisan è suo figlio Nicola.

Oggi tredicenne, Nicola è nato dall’amore di mamma Miriana e papà Pago. I due si sono sposati nel 2003, poi separati nel 2006. Dopo un periodo di lontananza, hanno riprovato a ricostruire il loro rapporto e così nel 2008 sono ritornati insieme.

Purtroppo le cose non sono andate come speravano e quindi nel 2013 annunciano ufficialmente la loro separazione. Nonostante tutto, Miriana e Pago sono rimasti in ottimi rapporti.

Il bene che si vogliono è segno che, anche dopo un matrimonio finito e fallito, l’amore può trasformarsi in bene e rispetto. Ma a proposito di Nicola, avete visto la meravigliosa dedica social che gli fatto la mamma?

Sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina ha pubblicato uno scatto che la ritrae bellissima, felice e sorridente, insieme all’unico uomo della sua vita. Questa la didascalia che accompagna l’immagine:

“La pace è come un caldo abbraccio tra madre e figlio dove il tempo è sospeso nella felicità di essere insieme in un mondo di gioia.

Buona Domenica delle Palme”.

Anche Pago ha voluto commentare questo scatto lasciando un cuoricino. L’immagine è davvero tenerissima e ha fatto sciogliere il cuore dei fan dall’emozione.