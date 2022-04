Marco Senise, l’ex è famosissima: la donna più desiderata dagli italiani: proprio lei | FOTO

Marco Senise sbarcherà questa sera sull’Isola dei Famosi insieme a Licia Nunez ma non tutti ricordano la sua presunta storia con una donna molto nota agli italiani. Vediamo di chi si tratta.

All’Isola dei Famosi approderà Marco Senise un volto non nuovo al pubblico italiano.

Marco Senise in Honduras

Mentre non si placano le difficoltà per i naufraghi de L’Isola dei Famosi, un altro concorrente sta per aggiungersi agli altri: Marco Senesi. Non si tratta di un personaggio nuovo al grande pubblico della tv.

I naufraghi stanno vivendo momenti di grande difficoltà a causa del mal tempo ma anche di un attacco notturno di granchi. Nonostante questo, non si sono dati per vinti e hanno tentato di costruire metodi alternativi per difendersi e proteggere il fuoco.

Infatti, Marco Senesi, è stato al fianco di Rita Dalla Chiesa prima e Paola Perego poi, per ben 15 anni, a Forum, dal 1998 al 2013. Nato nel 1964, qualche anno fa è tornato sotto le luci della ribalta per via di una relazione con Antonella Elia. Relazione che sarebbe il motivo di astio tra la showgirl ed un’altra prorompente bionda dello spettacolo italiano.

Il presunto flirt della discordia

Stiamo parlando di Valeria Marini. Un flirt che risale agli anni ’90 quando i giornali titolarono che Antonella Elia, in una relazione con Marco Senesi, la stava tradendo con la Marini. Sui giornali vennero pubblicate anche delle foto della loro unione.

La storia è stata ripresa nel 2020 nella trasmissione di canale 5 Live Non è la Durso dove Senisi raccontò di conoscere Antonella Elia dal 1994. All’epoca, però, era fidanzata. La rincontrò qualche mese dopo, una volta single e tra loro scoccò la scintilla.

Furono diverse le volte in cui Senisi, insieme all’Elia, incontrò Valeria Marini. Una volta la Marini si sedette al ristorante di fianco a loro, lanciando baci provocanti all’uomo. Una volta conclusa la storia con l’Elia, Senisi si mise insieme alla Marini ma la storia durò pochissimo. Lui stesso confessò che stare dietro ad una donna come lei non è affatto facile.

Valeria Marini, per contro, ha sempre smentito la loro relazione. Tanto che una volta Marco ha inviato una lettera al settimanale DiPiù tv in cui chiedeva alla Marini perché fingesse di non conoscerlo. Nella lettera aggiunse che, dopo un viaggio in macchina a Frosinone, lei lo invitò a salire a casa sua.