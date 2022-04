Belen cerca una tata, si candidano tutti: per queste cifre chiunque lascerebbe il proprio lavoro

La fantastica showgirl Belen Rodriguez è in cerca di una tata, le cifre proposte per il guadagno sono davvero inimmaginabili. Tutti vorrebbero ricoprire questo ruolo.

In questi ultimi mesi la fantastica showgirl si è ritrovata in un putiferio mediatico dovuto all’allontanamento da Antonino Spinalbese ad al ricongiungimento con il suo ex storico Stefano De Martino. Il gossip però, a differenza che in altri ambiti lavorativi, nel suo campo rende incredibilmente. A discapito di questo però lei è sempre stata piena di impegni da gestire, i quali apparivano molto più semplici da organizzare quando i suoi pensieri erano pienamente concentrati solo ed esclusivamente su un bambino.

Inoltre per la crescita di Santiago ha perfino ottenuto l’aiuto di sua madre, la quale si è trasferita in Italia solo per sostenerla ed affiancarla nella sua quotidianità. Oggi però la situazione è parecchio complicata, si ritrova infatti a dover gestire ben due bambini senza poter contare particolarmente sull’aiuto di una terza persona.

Per questo motivo infatti pare che stia decidendo se affidare i propri figli alle docili cure di una tata. Vediamo quindi minuziosamente tutti i dettagli a riguardo.

Belen Rodriguez in cerca di una tata: il compenso è esorbitante

Come vi abbiamo già anticipato precedentemente, la donna tuttora si ritrova in una situazione particolare. Ovviamente ha molte persone al suo fianco che continuano a sorreggerla ma ad oggi pare che, nella sua testa stia balenando l’idea di dare lavoro ad una tata. La domanda quindi sorge spontanea, quanto pagherebbe un tata? Ebbene, adesso risponderemo ad ogni vostro dubbio. Prima di arrivare al concetto finale però bisogna tener in conto alcuni fattori caratterizzanti. Non è di certo la prima volta che un Vip decide di rivolgersi alle mani esperte di un educatrice infantile, ognuna di queste guadagna in base agli studi effettuati ed alla propria carriera lavorativa, ovviamente.

Per venire a capo del guadagno effettivo di cui verrà poi in possesso la futura tata chiamata dalla donna dobbiamo mettere in chiaro alcuni dettagli. Ad oggi lo stipendio annuo di una tata di livello base si aggira intorno ai 42.000 €. Le educatrici più esperte però arrivano a guadagnare una somma molto più alta. Annualmente infatti il loro guadagno si aggira intorno ai 146.250 €, il che significa che mensilmente prenderebbe all’incirca 12 mila euro.

Solitamente però, chi guadagna cifre simili lavora per le Famiglie Reali. Se dovessimo fare un paragone con un Vip potremmo prendere come esempio Chiara Ferragni, ha speso all’incirca 5 mila euro al mese per pagare la tata. L’educatrice che sceglierà Belen di certo non sarà da meno, anche se le cifre potrebbero cambiare, parliamo comunque di guadagni incredibilmente alti.