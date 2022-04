Amici, paura in casetta: ‘un’intruso’ entra durante la notte | Situazione terrificante

By

Paura nella scuola di Amici di Maria De Filippi: un ‘intruso’ si introduce nella casetta durante la notte. Situazione terrificante, un allievo in particolare resta scioccato. Ecco che cosa è accaduto.

Amici, panico in casetta

Avete visto che cosa è successo nelle scorse ore ad Amici di Maria De Filippi? Durante la notte, un ‘intruso’ spaventa i giovani allievi, in particolare, un alunno che è così terrorizzato da invocare la richiesta di aiuto della produzione convincendosi sempre più a fare le valigie e a lasciare l’abitazione.

Ma procediamo con ordine. Come ben saprete, gli allievi dell’accademia più famosa d’Italia convivono tutti insieme in un bunker messo a loro completa disposizione. Ormai da mesi sono una grande famiglia.

Il pubblico si è affezionato tantissimo a loro che si stanno facendo conoscere non soltanto per la bravura e la professionalità ma anche per l’ironia, il divertimento e la solarità.

Gli allievi che attualmente sono in gara, si scontrano ogni sabato per ottenere la vittoria al serale, emozionando i telespettatori ogni settimana con il loro talento. Ma riescono anche a far sognare e divertire i fan.

Nelle scorse ore è accaduto però qualcosa che ha terrorizzato non solo gli allievi ma che ha tenuto col fiato sospeso anche i telespettatori: un intruso è entrato nella casetta.

Intruso in accademia, Nunzio terrorizzato

Il panico corre veloce nella casetta di Amici di Maria De Filippi. Avete visto che cosa è successo nell’ultimo daytime? I telespettatori hanno potuto assistere a momenti di panico che hanno terrorizzato non poco il giovane ballerino Nunzio.

Che cosa è successo? In casa è entrato un ‘intruso’. Ma procediamo con ordine. Nunzio è noto tra gli allievi per essere quello più fifone e pauroso. Il giovane ballerino, allievo di Raimondo Todaro, ha in particolare una fobia: quella dei fantasmi.

Ebbene, approfittando di questa sua debolezza, tutti i suoi coinquilini gli hanno fatto credere che in casa ci fosse una presenza oscura. Cantanti e ballerini si sono organizzati per spaventare il più piccolo della casa.

Tra palloncini che scoppiavano, porte che sbattevano e musica che suonava dai bagni, per il giovane allievo è stata davvero una nottataccia. Il ballerino, terrorizzato, arriva al punto di voler fare le valigie e abbandonare la scuola.

Nonostante i suoi amici cercassero di tranquillizzarlo, la paura del fantasma ha preso il sopravvento tanto che il ballerino chiede l’intervento della produzione. Solo ad un certo punto, stanco e sfinito, si addormenta con la faccia nascosta tra le coperte.

Che cosa succederà ora che scoprirà che si è trattato semplicemente di uno scherzo? Solo qualche giorno fa, sempre lui, è stato protagonista di un’altra burla organizzata da LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio si è finto sonnambulo, parlando nel sonno e facendo gesti strani che hanno spaventato non solo Nunzio ma anche Albe. Pure in quell’occasione, il giovane ballerino non ci ha pensato due volte e ha chiesto l’intervento della regia.