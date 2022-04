La ginecologa 31enne Sara Pedri è scomparsa il 4 marzo dello scorso anno. Gli inquirenti ipotizzano che si sia tolta la vita, perché stanca delle continue vessazioni subite in reparto.

L’auto di Sara Pedri è stata ritrovata vicino al ponte di Mostizzolo. All’interno c’erano le chiavi di casa e il cellulare.

È ormai da oltre un anno che non si hanno più notizie di Sara Pedri, ginecologa 31enne. Dal 4 febbraio del 2021 si sono perse le tracce del giovane medico.

Qualche ora dopo la scomparsa, immediatamente denunciata dai familiari, la sua auto, una VwW Troc, è stata rintracciata dai carabinieri in località Mostizzolo, nel Comune di Cis.

All’interno della vettura, gli inquirenti hanno trovato il cellulare della dottoressa e altri oggetti personali, tra cui le chiavi di casa.

L’ipotesi di chi indaga è che Sara Pedri si sia tolta la vita, probabilmente lanciandosi dal ponte di Mostizzolo, il luogo in cui è stata ritrovata la sua auto.

La ginecologa era stanca delle continue vessazioni subite in reparto dai suoi superiori.

“Sono terrorizzata, non posso proseguire. qua parlano: ti schedano subito. Pretendono che lavori solo, non mangi, non dormi, non hai una vita. Le tue esigenze non interessano a nessuno, anzi possono interessare solo in negativo “