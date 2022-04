Isola dei Famosi, clamoroso: proprio lui portato in tribunale | Ha chiesto il mantenimento

Uno scoop senza precedenti coinvolge Ilary Blasi, la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Proprio lui portato in tribunale. La giustizia è stata chiamata ad intervenire. Ha chiesto il mantenimento. Ecco tutti i dettagli.

Ilary Blasi, regina di gossip e polemiche

Ilary Blasi è ritornata sul piccolo schermo in forma più che mai. Dopo mesi al centro dell’attenzione mediatica per via della presunta separazione da Francesco Totti a causa di una tradimento di lui con tale Noemi Bocchi, la ex letterina di Passaparola si è mostrata agli occhi degli spettatori brillante e meravigliosa.

Al timone dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, ha avuto la sua rivincita. La trasmissione da lei condotta, settimana dopo settimana, si conferma un grande successo e i dati di ascolto ne sono la prova più evidente.

Il cast di vipponi che sta prendendo parte al reality di sopravvivenza, ha già iniziato ad attirare la curiosità e l’attenzione dei telespettatori ma il merito è anche della conduttrice che con la sua ironia e solarità è amatissima dal pubblico. A proposito di Ilary Blasi e dell’Isola dei Famosi, avete visto che cosa è accaduto? Nessuno si aspettava una cosa del genere: proprio lui portato in tribunale.

Tribunale e richiesta di mantenimento, proprio lui è nei guai

Ilary Blasi si conferma regina di gossip e pettegolezzi. Avete visto in quale scandalo è stata coinvolta la conduttrice dell’Isola dei Famosi? Pur non essendo lei la diretta interessata, la ex letterina di Passaparola si trova a dover affrontare una situazione molto particolare con uno dei naufraghi. Stiamo parlando di Blind.

Il rapper che si è fatto conoscere ad XFactor, edizione 2020, è attualmente un concorrente del noto reality di sopravvivenza. Il giovane ha avuto un’infanzia e un’adolescenza per nulla semplice, tra comunità, droga e alcolismo che hanno sconvolto la sua famiglia.

Ebbene, proprio l’attuale naufrago dell’Isola dei Famosi è stato trascinato in giudizio dalla madre che pretende dal figlio il mantenimento per sé e per il fratello di 16 anni.

La richiesta, che attualmente è depositata presso il tribunale civile di Perugia, chiama a intervenire il giovane cantante che dovrebbe, in base all’obbligo di mantenimento, provvedere economicamente alla sopravvivenza della madre e del fratellino dato che non c’è un padre a potersi prendere cura della loro famiglia.

Fonti vicine al rapper fanno sapere che il cantante non è intenzionato ad accogliere la richiesta della madre ed è pronto a scontrarsi con lei in tribunale. Blind si sta mostrando agli occhi degli spettatori con tutte le sue fragilità e problemi.

Il naufrago si è aperto con i suoi compagni di avventura e ha raccontato più volte il rapporto conflittuale con la mamma e alcuni fratelli. La madre, in particolare, non è una persona semplice con cui convivere e a tal proposito, il cantante si è lasciato sfuggire anche un dettaglio raccapricciante: una delle sue sorelle, in passato, ha tentato di uccidere la mamma. Come finirà questa questione spinosa?