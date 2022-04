Carolina di Monaco in bikini a 61 anni, da far invidia alle ventenni: che corpo! | FOTO

By

Carolina di Monaco bella come una ventenne. L’avete vista in bikini? A oltre 60 anni, la principessa è un vero schianto: che corpo! Ve la mostriamo in alcune foto inedite.

Il tempo per la sorella di Alberto II sembra essersi fermato. Avete visto la bella principessa in bikini? Ha un corpo da fare invidia alle ventenni.

Carolina di Monaco, l’orgoglio della famiglia Grimaldi

Classe 1957, Carolina di Monaco è la prima figlia di Grace Kelly e di Ranieri III e sorella maggiore di Alberto II e Stéphanie. Terza in linea di successione al trono del principato monegasco, è il punto di riferimento della famiglia Grimaldi.

Dopo la laurea in filosofia presso l’Università della Sorbona, si dedica anima e corpo alla famiglia e alla corona. La sua vita sentimentale è stata molto travagliata. Si è sposata una prima volta nel 1978, con il banchiere parigino Philippe Junot ma il loro matrimonio è stato annullato dalla sacra rota.

Ci ha riprovato una seconda volta sposandosi con Stefano Casiraghi che perderà la vita in un drammatico incidente. Arriva poi il terzo matrimonio, quello con Ernesto Augusto di Hannover ma anche questo naufragherà qualche tempo dopo.

Per ora, non si hanno altre notizie sulla sua vita sentimentale. La principessa preferisce dedicarsi solo agli impegni reali. Dopo l’allontanamento di Charlene da palazzo, potrebbe essere lei la principessa reggente insieme ad Alberto.

Carolina è sempre stata una donna bellissima e dal fascino indiscusso. L’avete mai vista in bikini? Spuntano delle foto della nobile che vi lasceranno senza parole.

La principessa di Monaco bellissima in bikini

Tutte le donne della famiglia Grimaldi hanno un fascino e una bellezza indiscutibile, da Stéphanie a Charlotte a Carolina. Ma la primogenita di Grace Kelly e Ranieri III sicuramente si può considerare una delle nobildonne più belle del mondo.

Fin da giovane ha fatto capitolare ai suoi piedi alcuni degli uomini più importanti del pianeta, tra banchieri parigini, altolocati e conti, è stata una vera e propria rubacuori. Ancora oggi, a oltre 60 anni, continua a essere una donna bellissima, per lei il tempo pare essersi fermato.

Carolina sembra una ragazzina. Sempre sobria ed elegante, con e senza la corona, è una principessa in tutti i sensi. Ma l’avete mai vista al mare? Spuntano delle foto in bikini che vi lasceranno senza parole.

In alcuni scatti realizzati da Diva e Donna, qualche anno fa, mentre la sorella di Alberto II si trovava in vacanza in Costa Azzurra, la principessa di Monaco appare splendida e raggiante. Aveva da poco compiuto 61 anni.

In perfetta forma fisica, grazie allo sport che ancora tutt’oggi continua a praticare, Carolina sembra una diciottenne. Sicuramente, può permettersi il costume a due pezzi che mette in evidenza il suo seno prorompente e un fisico ancora tonico e atletico.